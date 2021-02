In base alle statistiche lo Spezia in campionato aveva fatto meglio in trasferta, ottenendo 4 successi, mentre in casa aveva vinto solo con la Sampdoria a metà gennaio.

Ieri sera è arrivata la seconda vittoria al Picco che ha permesso così di inaugurare nel migliore dei modi l'era della nuova proprietà, anch'essa americana, grazie al 2-0 inflitto al Milan, capolista della Serie A.

Dopo un primo tempo in cui lo Spezia aveva dimostrato una migliore organizzazione di gioco senza però riuscire a concretizzarla con almeno un gol, grazie ad un Donnarumma in ottima forma, nella ripresa la squadra ligure, grazie alle reti realizzate da Maggiore (al 56') e da Bastoni (al 67') è riuscita ad aggiudicarsi i 3 punti, agganciando il gruppetto di squadre a 24 punti, portandosi così al 14° posto in classifica.

Che dire del Milan? Una squadra irriconoscibile, in balia di una neopromossa, nonostante abbia giocato praticamente con la migliore formazione possibile. Una sconfitta, naturalmente, che non mancherà di suscitare polemiche e di lasciare molti dubbi sul prosieguo del campionato, con i rossoneri che a questo punto sono a rischio sorpasso da parte dei cugini dell'Inter, che domenica sera affronterà la Lazio.

Con zero tiri nello specchio della porta contro i 5 degli avversari, come riportano le statistiche del match, Pioli non poteva giustificare la prova del Milan e non lo ha fatto, dichiarando che la sua squadra ha sbagliato completamente la gara.

🗣️ The Coach and the Captain shared their thoughts on the defeat at Spezia



🗣️ Il Mister e il Capitano hanno analizzato #SpeziaMilan#SempreMilan pic.twitter.com/eD2esSoToD — AC Milan (@acmilan) February 13, 2021



Questo, invece, il commento di Italiano, tecnico dello Spezia: "La gara è stata preparata ottimamente in settimana, sapevamo la forza straordinaria del Milan, quindi tutti eravamo convinti che per strappare punti avremmo dovuto fare una grande partita. Ci siamo riusciti, dando dunque continuità alla vittoria di Sassuolo.Ho visto fra i ragazzi grande spirito battagliero, attaccamento alla maglia e voglia di imporsi; abbiamo cercato di limitare gli errori dell'andata, provando ad ottenere qualcosa di diverso, lavorando intensamente in settimana. Ci siamo riusciti e non possiamo dunque che essere molto contenti.Il fatto che questa sera abbiano segnato due spezzini, alla prima esperienza in Serie A, è per noi un motivo di grande orgoglio. La vittoria di questa sera ci permettere di aggiungere altri mattoncini alla nostra classifica: lo ripeto sempre, per noi la salvezza sarebbe come la vittoria dello scudetto. Il passaggio di proprietà non ci ha toccato, siamo rimasti concentrati sul campo e l'abbiamo dimostrato; siamo enormemente soddisfatti del risultato ottenuto contro la capolista, sono punti pesanti, ma non ci dovremo fermare".





Crediti immagine: Twitter @acmilan