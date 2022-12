È finita 3-0 ai rigori l'ottavo di finale che ha qualificato, meritatamente, il Marocco ai quarti della Coppa del Mondo che si sta svolgendo in Qatar. È il secondo ottavo che si conclude in questo modo.

Un risultato a sorpresa? Sì per la storia delle due squadre. No per per quello che si è visto in campo. La formazione marocchina, infatti, ha giocato una partita accorta tatticamente e tecnicamente non è stata inferiore agli iberici. Non solo, a ben vedere, nell'arco dei 120 minuti, considerando i supplementari, i nordafricani hanno avuto più palle gol rispetto alla Spagna che ha impegnato il portiere avversario solo nella ripresa, al 55'.

La Spagna ha avuto un'occasione colossale allo scadere, con un tiro che a Bounou battuto, ha colpito il palo. Ma in precedenza Cheddira si è presentato due volte a tu per tu con Unai Simón, facendosi parare il tiro nella prima occasione e facendosi recuperare da un difensore nella seconda.

Ai rigori, i giocatori del Marocco fanno un solo errore, mentre gli spagnoli hanno replicato, in peggio, quanto fatto dai giapponesi contro la Croazia.

La Spagna è così stata eliminata con un secco 3-0, mentre il Marocco ai quarti se la vedrà con una tra Portogallo e Svizzera, diventando la quarta squadra africana nella storia a riuscire a raggiungerli dopo Camerun, Senegal e Ghana.

E non bisogna dimenticare che, in base a quanto ha fatto vedere finora, ha buone possibilità di arrivare in semifinale.





