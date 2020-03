A questo punto Papa Francesco può tranquillamente lasciare il posto della preghiera a Fratello Salvini e Sorella D’Urso.

Durante l’ultima puntata della trasmissione di Canale 5 "Live Non è la D’Urso" condotto da Barbara D’Urso, Matteo Salvini collegato da casa si è esibito in un suo classico: Fratello Salvini.

A un certo punto della diretta, il segretario della Lega ha chiesto “10 secondi per pensare ai 10mila italiani che sono morti senza neanche essere stati salutati dai figli, dalle figlie, dalle mogli e dai mariti” per poi proseguire con “Mi taccio e dedico un Eterno Riposo a questi italiani”...

E non contento si è lanciato nella recita dell’Eterno Riposo, la preghiera cattolica per l’ultimo saluto ai defunti.

Recita a due voci, perché anche la D’Urso si è unita a lui.





Una scelta che ha scatenato l’ira dei social (#Durso).

In molti, infatti, si sono scagliati contro Fratello Salvini e Sorella D’Urso per quella sceneggiata ritenuta di cattivo gusto e irrispettosa per le vittime, dei parenti e per tutti gli italiani che in questo momento si trovano a combattere il virus del coronavirus.

Non è una novità per Matteo Salvini utilizzare la religione per farsi propaganda. Come dimenticare la scorsa campagna elettorale tra baciate di rosari e invocazioni al cuore immacolato di Maria (qualunque cosa sia)?

Però in questa occasione, Salvini è andato oltre... il buonsenso, e prima ancora, il buongusto.

“Mio padre è morto in ospedale a Bg il 10/3... da solo, come ahimè tutti i positivi #Covid_19. questo squallido teatrino è un insulto alla sua memoria! Con che coraggio! Barbara D'Urso e Matteo Salvini dovreste vergognarvi! Non ci sono parole allo schifo!”

Questo il commento amaro di Claudio Carrara di Brescia, mentre moltissimi altri sono stati amaramente ironici...