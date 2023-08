Sabato 2 Settembre il JP Pineta di Milano Marittima ospiterà l'evento GLITTER CHIC, dedicato ad Armand de Brignac, lo champagne gold per eccellenza, prediletto anche da Jay Z, rapper, imprenditore, produttore discografico e procuratore sportivo statunitense, marito di Beyoncè.



In occasione della serata verrà organizzato un glitter party con animazione a tema e truccatrici a disposizione dei clienti, che potranno far realizzare sul loro viso make up dedicati al lusso e alle notti scintillanti di fine estate.



L’1 Settembre non mancherà MAMACITA, un vero e proprio cult, tra ritmi black, hip hop, reggaeton, in collaborazione con radio 105, che scalderanno il Pineta. Arredi e illuminazione design, è stato consacrato come il locale della Riviera Romagnola dall'atmosfera di charme, JP Pineta di Milano Marittima, con la sua nuova gestione, che continua a stupire con le sue serate.



Il noto gruppo di imprenditori che ha rilevato il Pineta di Milano Marittima, anche stavolta non ha sbagliato una serata grazie alla ventennale esperienza nel settore del divertimento e degli eventi, come al Just Cavalli di Milano, ora ribattezzato Just Me, o nei luoghi più noti di tutta Italia, tra cui Porto Cervo e La Versilia, insieme al team che ha sviluppato la sua attività al Mambo Beach e Oceano, dimostrando di essere il presente e il futuro di Milano Marittima.



Il tocco di mood internazionale dato al Pineta ha già giovato alla tanto amata località romagnola, confermandosi come il locale di charme per eccellenza.

Ma le novità non finiranno qui…



(ltc x Studio Lovatelli)