Tre proposte da sottoporre al giudizio dei cittadini al fine di scegliere quale attuare nell’ottica del percorso di Democrazia partecipata. La terza Commissione consiliare, presieduta da Maria Magliarditi, a conclusione della fase istruttoria, supportata anche dall’Ufficio tecnico del Comune, ha reso nota la graduatoria delle sette proposte pervenute nella prima fase, individuando, in ordine all’utilità pubblica ed alla riqualificazione degli spazi urbani le tre soluzioni ritenute migliori. Al primo posto l’intervento nella piazzetta del pescatore, nel borgo marinaro di Vaccarella, seguito dalla proposta “Sostare sostenibile” (installazione di rastrelliere per biciclette) e da quella denominata “Mens sana in corpore sano - rinnovo dell’arredo urbano sportivo nell’area del Tono”. Quattro sono state le proposte escluse.

«Adesso – spiega Magliarditi – la graduatoria approvata dalla Commissione sarà trasmessa agli uffici per le verifiche tecniche e quindi la successiva pubblicazione sul sito del Comune per la votazione pubblica, che sancirà l’iniziativa da attuare con le risorse messe a disposizione».

Quest’anno, le risorse a disposizione ammontano a poco più di 16 mila euro, somma non elevata; ma che comunque potrà essere spesa in modo efficiente per dar corso a quelle iniziative volute dalla maggioranza dei cittadini. Lo scorso anno fu votata la realizzazione di un percorso pedonale-ciclabile previsto sul vecchio tracciato ferroviario; ma l’intervento non fu attuato, in quanto solo per gli espropri, messi in conto, le somme sarebbero state esorbitanti. Si riuscì invece a spendere le somme del 2019, che erano rimaste bloccate acquistando dei cestini portarifiuti collocati sul territorio cittadino; ma di cui non se ne vede traccia soprattutto nelle zone periferiche del territorio municipale.