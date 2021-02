Dopo la corsa folle delle quotazioni di GameStop e Dogecoin, adesso è la volta del prezzo dell'argento. WallStreetBets sta scuotendo un'altra volta i mercati, e stavolta ha innescato un forte aumento delle quotazioni di quel metallo.

Il gruppo di crociati composto prevalentemente da Millennials, continua così la sua battaglia contro gli hedge fund e le grandi banche d'affari, alle quali stanno provocando un danno da milioni di dollari. Una battaglia, non bisogna dimenticarlo, combattuta usando le stesse armi con cui finora i prezzi delle quotazioni sono stati manipolati.

Anche la "crociata sull'argento è partita con un hashtag lanciato su Reddit, #silversqueeze, per invitare i piccoli investitori ad acquistarlo per spingerne il prezzo al rialzo, dopo aver stabilito che il prezzo attuale fosse tropo basso a causa di speculazioni in atto da parte dei giganti dell’alta finanza.

L'argento è salito di oltre il 5% giovedì, il 4% venerdì, mentre lunedì il balzo dei futures sull’argento è stato di oltre l’11%.

Si prospettano tempi duri per gli speculatori.