Per amore lascia l’abito talare e fugge con la parrocchiana. È accaduto in un paese della Piana del Sele, in provincia di Salerno. Protagonista un giovane sacerdote di Eboli che, innamoratosi di una sua parrocchiana, ha deciso di spogliarsi dell’abito e fuggire con lei. Nessuna spiegazione ai fedeli.

La fuga d’amore è stata improvvisa, al punto che sono state sospese tutte le attività parrocchiali nella sua ormai ex chiesa. Divisa la comunità parrocchiale, tra chi si è mostrato incredulo e chi aveva già intuito la love story con la signora battipagliese.

Probabilmente le voci sempre più insistenti di una relazione tra il sacerdote e la parrocchiana avrebbero indotto all'improvvisa fuga, senza attendere altro tempo. Altri, i più anziani, avevano immaginato una missione in Africa, ed invece, dopo la chiesa vuota, qualche giorno dopo, la verità è venuta a galla. Si attende da parte della Curia la nomina di un nuovo sacerdote per la ripresa dell'attività parrocchiali (repubbliva.it).

Sconcerto nell’Alto Sele, dove - racconta La Città - un giovane sacerdote originario di Eboli ha lasciato l’incarico e sarebbe scappato con una donna di Battipaglia. Sconcerto tra i fedeli che hanno visto rinviare le Messe e le attività parrocchiali. Inizialmente si era pensato che fosse in missione in Africa, ma la verità è venuta presto a galla. La notizia è arrivata all’Arcidiocesi di Salerno che ha affidato a un altro religioso la chiesa del piccolo paese della zona sud della provincia.

Per il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati è un fatto di cronaca che riaccende ancora una volta il dibattito sui preti sposati nella Chiesa Cattolica romana. I preti sposati italiani ribadiscono la richiesta di riammissione al ministero e invitano alla trasparenza i preti: "No alla doppia vita"