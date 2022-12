"Siamo quattro ragazzi di Torino che cercavano da anni di dare il via ad un progetto musicale che potesse dare libero sfogo ad uno spirito creativo ormai sepolto sotto una coltre di progetti spenti e legati soprattutto al mondo delle “cover”.Alcuni di noi già si conoscevano, altri si sono trovati quasi per magia come un incastro perfetto che doveva solo essere scovato.In pochi mesi abbiamo trovato una sintonia invidiabile e dato libero sfogo all’energia e allo spirito creativo che ci contraddistinguono per creare in pochissimo tempo più di 20 brani inediti, di cui 5 sono già stati pubblicati in un EP disponibile su tutti i Digital Store (Play The Game).Come il famoso mercato di Torino che rispecchia il nostro spirito e il nostro sound Vintage nascono e prosperano i BALÖN".