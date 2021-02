E' periodo pieno di musica di qualità per Jaywork Music Group e tutti i suoi produttori. Ogni settimana Jaywork pubblica tanti nuovi brani. "Come sempre noi di Jaywork siamo attenti ai vari stili della musica", spiega lo staff.

E poi sui canali social di Jaywork Music Group, ecco divertimento, idee e spunti creativi. Ad esempio, su Instagram, ecco tante divertenti interviste ad alcuni dj di talento e di esperienza. Mentre fanno sorridere, raccontano i loro trucchi e la loro passione per la musica.

Su Jaywork.com c'è poi un blog molto interessante per dj e artisti.

Il 18 febbraio scorso lo staff di Jaywork Music Group a questo LINK - https://www.jaywork.com/blog/10-tool-utili-per-il-produttore/ - ha pubblicato una lista di ben 10 tool / app utili per ogni dj produttore del pianeta (isole comprese). "Perché ormai lo abbiamo capito, per fare il musicista / produttore, oggi non basta più occuparsi dello Studio di Registrazione e di tutti i plug-in che possono servire a fare dei bellissimi brani", scrive Luca Peruzzi. "Oggi bisogna essere multitasking. Bisogna saper lavorare le tracce, bisogna saper promuovere il proprio lavoro, bisogna occuparsi della grafica per i social ed anche diventare registi per le proprie storie".

E non l'unico articolo interessante. Quanti sanno utilizzare correttamente gli account Artist su Spotify e Apple Music? Luca Peruzzi spiega come iniziare correttamente a gestire una parte ormai fondamentale della propria attività musicale. Ecco link su cui cliccare: https://www.jaywork.com/blog/come-usare-spotify-artist/