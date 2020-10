Piedmont Delights, il principale e-commerce per i prodotti agricoli delle tradizioni regionali, è da oggi attivo anche sul basso Piemonte. Sulla piattaforma si trovano tutti i prodotti tipici della zona (Barbera, tartufi e praline al cioccolato, per citarne alcuni), prodotti artigianali che prima si potevano acquistare esclusivamente in loco.

Piedmont Delights, presente sull’alto Piemonte sin dal 2017, nel corso del tempo ha ottenuto la fiducia di più di 50 produttori agricoli, produttori che collaborano fianco a fianco con la società, tanto che per alcuni di loro la piattaforma è anche e-commerce ufficiale. La società ha inoltre a catalogo 350 prodotti e più di 25.000 ordini, sia in Italia che all’estero. I clienti di Piedmont Delights? Un numero importante di acquirenti consumer, ma anche alcune realtà aziendali che, in occasioni particolari, desiderano fare un regalo di qualità ai propri dipendenti.

«Siamo contenti di poter aiutare i produttori agricoli del basso piemonte, anche perché, sin dall’inizio, il nostro desiderio era diventare il punto di riferimento per tutta la regione. Vogliamo promuovere online l’enogastronomia del nostro territorio, così da far conoscere, in Italia e all’estero, i sapori della tradizione” ha dichiarato Nikas Bergaglio, CEO di Piedmont Delights. “Le piccole realtà artigianali del territorio tralasciano quasi sempre le vendite online, vuoi perchè non hanno il tempo o le competenze necessarie per fare tutto da soli. Noi li aiutiamo a stare al passo coi tempi, oltre che a crearsi una nuova (ed innovativa) vetrina” conclude Tommaso Vassura, COO di Piedmont delights.

Piedmont Delights è attualmente attiva grazie alla collaborazione con produttori agricoli piemontesi. Dalla seconda metà del 2021 la società punta però ad acquisire partner anche in Puglia, Sicilia e Sardegna, così da poter lavorare anche con le eccellenze enogastronomiche di quei territori.



Maggiori informazioni su Piedmont Delights.

Attiva dall’Ottobre 2017, Piedmont Delights, nel 2019, si è aggiudicata il premio dei Netcomm Awards per il miglior e-commerce nella categoria food and beverage e, nel 2020, il premio 4Ecom come miglior e-commerce emergente.