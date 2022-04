Il grande palco indipendente radiofonico virtuale, programma per Emergenti in onda su oltre 70 radio, diventa un Contest e sceglie come location la città eterna "ROMA".

On Air è un Format ideato dall'Executive Manager Mario Greco nel periodo buio della prima ondata Covid19 per dare agli Emergenti la possibilità di "farsi ascoltare" in radio e "ricominciare pian piano a vivere".

Conosciamo meglio tutti i partecipanti che hanno deciso di mettersi in gioco.

Intervista a TYRONE DOMINICI.

RACCONTACI DI TE E DEI TUOI PRIMI PASSI NEL CAMPO MUSICALE

Mi chiamo Tyrone Dominici, ho 31 anni e vengo da Urbino. La passione per la musica l'ho sempre avuta, fin da piccolo, quando ai pranzi di famiglia mio nonno prendeva la fisarmonica e noi nipoti cantavamo con lui. Cresciuto ascoltando i grandi cantautori italiani come Lucio Dalla, Rino Gaetano, Battisti. Tutt'ora faccio parte di una band, “Radiobanda”, con cui rivisitiamo appunto alcune delle migliori canzoni dei suddetti artisti, distinguendoci nell'entroterra marchigiano.





COSA TI ASPETTI DALLA PARTECIPAZIONE A QUESTO CONTEST

Di far sentire la mia musica a più persone possibili.



QUANTA IMPORTANZA HA LA MUSICA NELLA TUA VITA

La musica ha un ruolo fondamentale nella mia vita, mi sveglia la mattina, la radio è la prima cosa che accendo al lavoro, salgo in macchina accendo la radio, arrivo a casa suono un po'. Senza musica non sarebbe mai una buona giornata.



QUAL È IL TUO CANTANTE PREFERITO O QUELLO CHE TI ISPIRATO MAGGIORMENTE

Lucio Battisti ce l'ho nel cuore, ma Rino Gaetano con il suo modo ironico-malinconico ha inciso.



IL TUO GENERE

Non saprei, forse un mix pop-cantautoriale.



SI PUÒ VIVERE SENZA MUSICALE

Direi proprio di no.



COSA NE PENSI DEL PANORAMA MUSICALE ITALIANO

Sicuramente, tra quelli che preferisco c'è Cesare Cremonini, che è pazzesco e Ultimo sta facendo un lavorone.