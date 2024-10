Jessica Selassie, dopo aver conquistato il cuore degli italiani con la sua simpatia e la sua genuinità, continua a stupirci con la sua poliedrica attività. Oltre alla televisione e alla radio, la giovane influencer ha continuato a coltivare la sua passione: la cucina.

Jessica Selassie: la vincitrice del Grande Fratello Vip 6, conduttrice televisiva e radiofonica di successo

Jessica Selassie, la principessa che ha conquistato il trono del GF Vip, non si è fermata alla vittoria. Con la sua energia contagiosa e il suo sorriso luminoso, è diventata una delle conduttrici più amate dal pubblico. Da "Fuori Menù", dove ha svelato i suoi segreti in cucina, a "Suite Selassie", dove ha condiviso momenti di complicità con le sorelle, Jessica ci ha dimostrato di essere una vera showgirl versatile. E non è finita qui! La sua voce si è fatta sentire anche alla radio, con programmi come "J&T show" e "Che rimanga tra noi". Insomma, Jessica è un esempio di come passione, talento e determinazione possano aprire le porte a un futuro brillante."

La sua presenza alla Milano Fashion Week e ad altri eventi

La principessa etiope ha preso parte alla scorsa Milano Fashion Week. Con i suoi look raffinati, ha dimostrato di essere un'icona di stile in continua evoluzione. Il rosa e il verde sono ormai i suoi colori distintivi, ma Jessica osa sempre con nuovi abbinamenti e dettagli inaspettati. Anche quando sceglie un outfit più casual, come quello sfoggiato al concerto di Achille Lauro, Jessica non rinuncia mai al suo stile inconfondibile.

Le borse di lusso, firmate da Daniele Amato durante la settimana della moda, sono un must-have del suo guardaroba. RUE•8ISQUIT è uno dei brand che l'ha vestita, sottolineando la sua passione per la moda. Ogni suo outfit è curato nei minimi dettagli, daI suo make-up, sofisticato ma mai eccessivo, alle acconciature, fino alle manicure impeccabili. Le sue apparizioni hanno acceso i riflettori sui social media, dove migliaia di fan hanno commentato e condiviso le sue foto.

La sua eleganza innata e la sua passione per la moda, continua a incantare il pubblico

La moda è un linguaggio universale che ha il potere di unire le persone. Jessica Selassié lo ha dimostrato partecipando all'evento 'Follow The Pink' organizzato dalla Rinascente. La principessa, con il suo stile inconfondibile, ha contribuito a rendere la serata ancora più speciale e a raccogliere fondi per una causa importantissima: la ricerca contro il cancro. La Fondazione IEO-MONZINO svolge un ruolo fondamentale in questo campo e grazie a iniziative come questa, possiamo fare la differenza.

Jessica, insieme alle sue sorelle Clary e Lulù, è stata ospite nella puntata 'Sabino Does San Siro | Eats Milan’s Best Burger | Gets His A﹩﹩ Kicked' del popolare podcast 'Growing Up Italian'. Sabino ha accolto le sorelle Selassié nel loro show, regalandoci un episodio imperdibile disponibile su YouTube.

La sua partecipazione al Cook Fest 2024

Lo scorso weekend, Jessica ha vissuto un sogno da buongustaia al Cook Fest 2024! Immergendosi nel mondo della cucina, ha partecipato a una Masterclass indimenticabile al fianco di chef stellati , panificatori, maestri pizzaioli, pasticceri: come Davide Civitiello, Giuseppe Cristofaro e Fulvio Marino. Impastando zeppole e sperimentando ricette gluten-free (perché sì, anche i celiaci hanno diritto al gusto!), ha scoperto i segreti di maestri.

Al Cook Fest, Jessica ha intessuto una rete di contatti con alcuni dei più influenti personaggi del mondo della TV e della cucina, da Antonella Clerici a Antonia Klugmann, passando per Niko Romito e Daniele Rossi. Un'opportunità unica per confrontarsi con professionisti e scoprire nuovi orizzonti nel mondo del food.

La sua influenza sui social

La cucina è parte integrante dell'identità di Jessica Selassié. Attraverso i suoi piatti, ci racconta un po' di sé e delle sue passioni. Siamo sicuri che continuerà a stupirci con nuove creazioni e a ispirare generazioni di cuochi amatoriali. Chissà che presto non la vedremo alla guida di un suo programma televisivo dedicato alla cucina!

