ROMA - A meno di quattro mesi dall’attivazione della piattaforma digitale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, bonustrasporti.lavoro.gov.it, messa a disposizione dei cittadini per l’erogazione telematica del Bonus trasporti 2023 sono stati oltre 1.875.600 (1.875.605 al 4 agosto) i voucher emessi, per un totale di quasi 95 milioni di euro di beneficio assegnati (94.466.507,97 €).

Un grande risultato per la misura del Governo, particolarmente apprezzata dalla platea giovanile (oltre la metà dei beneficiari è under 30, il 56%). Si conferma l’importante efficienza informatica della piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero che ha registrato un’attività di accesso telematico all’area personale (procedura di login) per oltre 4 milioni di utenti (4.182.502).

È di 984 il totale delle aziende esercenti il trasporto pubblico sul territorio nazionale per le quali è stato emesso almeno un bonus. In cima alla top 20 delle imprese di trasporto per le quali è stato possibile richiedere il Bonus trasporti c’è Trenitalia Spa con 366.939 voucher emessi.

Al momento dell’esaurimento dei fondi, la possibilità di effettuare la richiesta di nuovi bonus sulla piattaforma verrà temporaneamente disabilitata. Sarà comunque possibile effettuare un nuovo tentativo di richiesta di bonus a partire dalle ore 8 del primo settembre 2023 per usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di agosto 2023. Meccanismo che verrà ripetuto nei mesi successivi fino a completo esaurimento del budget totale (ad oggi è di 2.302.831,73 euro il saldo rimanente).

Si ricorda che per la richiesta del Bonus trasporti è necessario accedere - tramite SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE) - sulla piattaforma bonustrasporti.lavoro.gov.it https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/, all'interno della quale è possibile anche trovare il link alle FAQ https://urponline.lavoro.gov.it/s/topic/0TO070000004Y4XGAU/bonus-trasporti?language=it aggiornate e all'URP online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?Categoria=Bonus_Trasporti_2023&language=it.