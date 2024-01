Notebook ASUS: Prestazioni Potenti con CPU Intel i5, SSD 512GB, Windows 11 Pro e Office 2021 - Acquista Subito!

Il notebook ASUS ExpertBook B1, ultimo modello del 2024, rappresenta l'eccellenza in termini di prestazioni e funzionalità. Con una CPU Intel i5-1235u da 10 core, clock base fino a 3.2 GHz (4.4 GHz in Burst Mode), RAM da 16GB DDR4 e un rapido SSD M.2 Pci Nvme da 512GB, questo dispositivo offre una potenza straordinaria.

Il display da 15,6" Full HD con tecnologia antiriflesso garantisce una visualizzazione nitida, mentre la webcam a colori HD 720P con otturatore di protezione della privacy e le opzioni di connettività avanzate, tra cui Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, aggiungono versatilità.

Con un design ultra sottile e leggero, pesa solo 1,69 Kg e ha uno spessore di 1,79 mm, rendendo il notebook ASUS facile da trasportare.

Grazie a Windows 11 Pro 64bit e al Pacchetto Office 2021 Pro preinstallati, è pronto all'uso immediato senza necessità di configurazioni aggiuntive.

Ogni prodotto è attentamente testato, preconfigurato e riconfezionato prima della spedizione, garantendo una qualità eccellente. La garanzia italiana diretta di 24 mesi e l'assistenza tecnica costante lo rendono ideale per un utilizzo professionale.

Riceverai la fattura o la ricevuta in formato PDF per la garanzia, basandoti sui dati forniti sul tuo account. Acquista ora per un'esperienza informatica senza compromessi!