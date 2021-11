Il giorno dei single (noto anche con la dizione inglese di Singles Day), chiamato in cinese Guanggun Jie, è una festa molto popolare tra i giovani cinesi che celebrano l'orgoglio di essere single. La festa si svolge l'11 novembre, perché il numero "1" identifica al meglio la persona "single".

Paradossalmente, nella stessa occasione in Cina aumenta il numero di matrimoni. Infatti in questa data, a Pechino si celebrano un numero di matrimoni superiore di cinque o sei volte rispetto alla media degli altri giorni.

Come ogni festa che si rispetti, il Singles Day si è trasformata nella più grande giornata di shopping online e offline al mondo, un'occasione per il gigante Alibaba per incrementare il proprio giro di affari.

Il gigante cinese del commercio online anche nel 2021 ha stabilito un nuovo record di vendite con 74 miliardi di euro incassati (540,3 miliardi di yuan), 10 miliardi di euro in più rispetto a quello conseguito nello stesso giorno del 2020. Un evento che a Pechino ha impatto sul mercato domestico superiore al «black friday» statunitense, il Prime Day e il Cyber Monday, che messi insieme hanno toccato i 30,7 miliardi di dollari.

Unico neo rappresentato dal fatto che il volume di fatturato è aumentato "solo" dell'8,5% rispetto allo scorso anno, il risultato peggiore dal 2009, quando l'iniziativa di Alibaba è stata presentata per la prima volta.