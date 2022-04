Che succede al Fam di Desenzano (BS), hot spot sul Garda perfetto dall'ora del brunch a notte fonda passando per aperitivi con vista e cene d'eccellenza? Le proposte culinarie e musicali non mancano e sono tutte da vivere in una location con vista che emoziona, ad ogni ora del giorno e fino a notte inoltrata.



Lunedì 18 aprile in console c'è Diego Antonelli con il suo sound eclettico sempre coinvolgente. In particolare, il 18 l'evento è un tradizionale pranzo di Pasquetta… in stile Fam! L'evento porta sulla griglia di Fam delle speciali proposte extra menù, da gustare all'aperto in giardino per festeggiare insieme a suon di musica! Tra i piatti: arrosticini, scottadito di agnello con insalata di cavolo cappuccio e capretto alla bresciana con patate al forno. La musica inizia alle 16, chi ha voglia di griglia ovviamente può arrivare anche per pranzo…



Giovedì 21 aprile torna invece Colazione da Tiffany. E' un party tutto da vivere che inizia già all'ora dell'aperitivo e finisce solo a notte fonda. Ovviamente chi lo desidera può cenare al Fam, che oltre ad essere un meeting point è anche un ristorante d'eccellenza con un panorama sul Garda unico... Oltre a cocktail e drink, ci si gode anche il dj set di O' Neal Ephraim, uno che in console stupisce sempre.



Venerdì 22 aprile cena e dopocena sono accompagnati dalla live music di Maurizio Danesi. Cantante di razza e polistrumentista (è clarinettista e saxofonista), ha collaborato con Ornella Vanoni, Fausto Leali, Franco Califano e con l'Orchestra dalla Rai. Ha al suo attivo anche la formazione del «Maurizio Danesi Jazz Quartet» ed esibizioni in tutta Europa e negli Stati Uniti.



Sabato 23, ancora, un evento musicale al Fam di Desenzano (BS) con Diego Antonelli ed il suo sound sorprendente.



E che succede domenica 24 aprile, all'ora di pranzo? Torna One Lunch With Chicco. E' un pranzo musicale da vivere e cantare con gli amici o in famiglia, grazie all'energia di un professionista dell'intattenimento che si diverte facendo divertire. E' un momento perfetto per vivere la domenica mangiando qualcosa di buono in un luogo ad alto tasso di stile... e panorama da sogno.



La filosofia di Fam: Family & Lifestyle



Nello "slang" americano, Fam sta per famiglia, non solo come nucleo vero e proprio, ma indica un gruppo di amici legati tra loro da una stessa passione comune.Il calore dei fratelli Guidetti, che insieme gestiscono il locale, si rispecchia proprio in questo termine che oltre a rimandare all'affiatamento della loro famiglia numerosa. Fam abbraccia gli ospiti facendoli sentire parte di quello che, più che un progetto imprenditoriale, è un vero e proprio stile di vita.



