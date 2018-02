Circuito Complementare di Crediti Commerciali

Il Fintech per chi non fosse a conoscenza della terminologia e’ una branca dell’economia che utilizza la digitalizzazione delle infrastrutture di rete bancarie e/o economiche per generare ricchezza sui territori in cui opera . Un settore che dagli anni 2014 cresce a doppia cifra e conta a Londra (capitale mondiale di Fintech) oltre 60.000 addetti. In Italia invece secondo stime rilasciate a settembre 2017 durante l’apertura del distretto milanese le aziende Fintech sono 150 con un generato di 50.000.000 di euro e 1500 addetti ai lavori.

Dalla sua costituzione avvenuta a Luglio 2016, questa piattaforma tecnologica con forte radicamento sul territorio veneto ha superato gli oltre 2.000.000 di crediti commerciali transati, circa 400 aziende appartenenti attivamente al circuito e oltre 300 conti personali aperti di dipendenti ed amministratori di aziende.