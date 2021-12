Questa domenica sono stati 1.500 i voli cancellati, raggiungendo quasi quota 6.000 in tutto il mondo, creando così ulteriori problemi a coloro che avevano deciso di mettersi in viaggio per il periodo legato alle festività natalizie.

Le compagnie aeree che più di altre hanno cancellato i voli previsti sono quelle statunitensi. Le cancellazioni, inoltre, non sembrano finite, perché lunedì sono previsti ulteriori disagi.

A causare il problema è il rapido estendersi dei contagi da coronavirus causati dalla variante Omicron. La cancellazione dei voli, però non è dovuta tanto alla carenza di passeggeri, quanto a quella degli equipaggi, decimati per contagi e quarantene dovute per contatti con persone positive.

Secondo il sito FlightAware, solo domenica sono stati cancellati più di 450 voli da e per gli aeroporti degli Stati Uniti. Le compagnie aeree statunitensi più colpite sono Delta, United e JetBlue.

In assoluto, però, la singola compagnia aerea più colpita dalle cancellazioni sembra essere la China Eastern con oltre 350 voli cancellati solo quest'oggi. L'aeroporto di Xi'an, capoluogo della provincia di Shaanxi, ha riportato quasi 100 cancellazioni, il numero più alto finora.



In questo caso va però ricordato che alle oltre13 milioni di persone che vi abitano è stato imposto un lockdown a seguito di un focolaio Covid.

L'aeroporto londinese di Heathrow domenica ha registrato finora la cancellazione di 56 voli. Complessivamente, da venerdì, sono stati più di 5.700 i voli cancellati dalle compagnie aeree in tutto il mondo a causa della pandemia.