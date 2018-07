Caselle in Pittari (SA): ritrovato Michelle Gallo, era scomparso da 10 giorni

Il giovane in buone condizioni di salute ha riabbracciato i familiari.



Del caso si è occupato anche il programma tv Rai "Chi l'ha visto".



È stato ritrovato questa mattina Michele Gallo, il giovane di 25 anni di Sala Consilina che mancava da casa da dieci giorni.

A riconoscerlo un uomo che lo ha notato in aperta campagna nel territorio di Caselle in Pittari sempre in provincia di Salerno, ma ad una quarantina di chilometri da casa sua.

Michele ha contattato i familiari rassicurandoli di stare bene.



Il giovane, intorno alle 2.30 del 12 luglio scorso, era uscito di casa, privo di telefono cellulare, senza dire nulla ai genitori con cui vive. Per dieci giorni del 25enne non si sono avute notizie: l'unica traccia, qualche giorno dopo, è stato il filmato delle telecamere presenti nel bar dell'area di servizio di Caselle in Pittari.

Michele Gallo indossava gli stessi abiti del giorno in cui è scomparso.