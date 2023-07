L’Assessore alle Politiche giovanili Francesco Coppolino ha deciso d’avviare un censimento delle associazioni giovanili cittadine per poi procedere all’istituzione di un Registro delle associazioni giovanili per sostenere la scelta dell’associazionismo come forma di partecipazione attiva dei giovani alla vita democratica della città.

Entro il 31 luglio tutte le associazioni presenti sul territorio potranno chiedere al Comune di Milazzo, anche con una mail ([email protected]) d’essere inserite nell’istituendo Registro.

«Quello che abbiamo deciso di avviare in questa fase è un censimento; – spiega Coppolino – poi partirà la fase due del Registro, che dovrà essere istituito dal Consiglio comunale. Sarà dato impulso alle forze politiche per la predisposizione del regolamento. Il Registro dovrà essere strumento di promozione di iniziative realizzate dai giovani per i giovani, diffondendo pratiche di solidarietà, cittadinanza attiva, valorizzazione sociale e culturale delle attività giovanili.

A Milazzo sono presenti tante associazioni; ma spesso la loro attività è slegata anche dagli intenti di chi amministra. Credo sia invece importante aprire un dialogo coi giovani, che intendono partecipare al governo della città per la crescita della legalità e l’esercizio dei diritti di cittadinanza. Bisogna favorire una rete di queste realtà, rispondendo alla necessità di rendere operativi i progetti dei giovani per la città».