Analisi sul voto alle Europee

La forte polarizzazione del voto alle Europee ha penalizzato fortemente le liste Identitarie della destra e della sinistra, privilegiato Lega e Pd, principali destinatari delle scelte delle rispettive aree d'opinione. La debacle dei 5 Stelle suggella il fallimento del fantoccio del Bilderberg.

La maramaldesca campagna di Di Maio, tutta ispirata all'attacco dell'alleato, ha avuto la sua giusta mercede.

Da rilevare la "rivoluzione culturale" dell'opinione pubblica in tutta Europa ed in particolare nostrana e d'oltralpe, che ha scelto in massa di punire i partiti complici di invasione, insicurezza, degrado e recessione, scegliendo le formazioni populiste in evidenza, malgrado le imperfezioni e lacune dei loro programmi, a mo' di tavola di salvezza.

Intensificare l'azione di vera opposizione critica costruttiva, per indirizzare le energie latenti del risveglio della coscienza popolare nazionale ed Europea verso l'autentica Rivoluzione nella Tradizione sarà l'arduo, ma ineludibile compito del nostro Movimento.



Attilio Carelli

Segretario Nazionale

Movimento Sociale Fiamma Tricolore