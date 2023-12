Venerdì 8 dicembre '23, Lumen, l'innovativo party del venerdì sera al Barlume di Marina di Carrara (MS), ha un ospite musicale d'eccezione. E' Botteghi, dj producer bolognese attivo con continuità in tanti top club italiani e pure in Europa.



Non solo, Botteghi ha regalato il suo sound pure sul palco del Jova Beach Party. Il suo percorso discografico lo ha fatto conoscere inizialmente grazie ai suoi Bootleg e Mash-Up suonati dai programmi dance di riferimento delle più importanti radio italiane e successivamente realizzando svariati singoli e remix assieme al suo studio partner Rivaz.



Tutte queste produzioni musicali lo hanno portato a collaborare con artisti del calibro di Jovanotti, Frankie HI-NRG, Benny Benassi, Mauro Picotto, Maluma e Ackeejuice Rockers. Il progetto discografico Rivaz & Botteghi ha ottenuto negli anni risultati che hanno fatto il giro del mondo grazie ai supporti di David Guetta, Tiësto, Hardwell, Alok, Morten, Fedde Le Grand, Bob Sinclar e Laidback Luke. Quella di Botteghi è una storia in continua evoluzione, per viverla basta seguirlo sui social e soprattutto nelle sue tante serate.



Lumen è un modo davvero coinvolgente di vivere il venerdì, la serata che chiude la settimana di lavoro e finalmente dà il via al weekend. Dalle 19 alle 2 di notte, il divertimento è assicurato. Non è certo necessario aspettare le ore piccole per iniziare a divertirsi con gli amici. Con la compagnia giusta, con l'atmosfera di una situazione curata in ogni singolo dettaglio, sorrisi e relax arrivano prima. Ad esempio, durante l'aperitivo servito al tavolo (disponibile solo su prenotazione).



Il venerdì sera di Lumen non è solo un aperitivo, non è una serata al ristorante e non è neppure la classica serata in discoteca. E' un mix vincente di tutto questo, con una formula originale, perfetta per far scatenare persone che stanno bene tra loro. Per l'aperitivo, l'ingresso è libero e selezionato, il che facilita il divertimento. "Dillo solo ai tuoi migliori amici", racconta lo staff di Lumen sui social. Perché è un party per molti, certo. Ma non per tutti.



La musica di Lumen rilassa e poi fa scatenare: ogni venerdì in console ci sono artisti di livello assoluto. Al mixer ecco Luca Pedonese e SaintPaul Dj, al microfono e al sax c'è Max The Voice. Spesso poi sul palco arrivano ospiti in grado di regalare emozioni: sono musicisti, performer e strani personaggi attivi in tutta Italia e non solo. La stagione 2023 - 24 è iniziata il 6 ottobre. E' certo che i tanti party Lumen faranno divertire, eccome.



Lumen, ogni venerdì, dillo solo a tuoi migliori amici



@ Barlume - Marina di Carrara (MS) Viale A. Vespucci 4.

Dalle 19:30 Aperitivo servito (su prenotazione)

Da mezzanotte, club & drink 10€. E' gradita l'eleganza.



Tavoli Aperitivo, Club, Info: 392 1161616