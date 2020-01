Il 2020 non è iniziato nel modo migliore per la regina Elisabetta II. La notizia delle "dimissioni reali" da parte di Harry e Meghan è stato un fulmine a ciel sereno. Fulmine che ha destabilizzato l’intera famiglia reale con una Regina Elisabetta II furiosa per la decisione e per il modo in cui è stato dato l’annuncio.

I Duchi di Sussex hanno dato notizia del loro addio alla famiglia reale con una nota diffusa su tutti i principali canali di comunicazione, ma senza aver consultato in precedenza nessun membro della famiglia, neppure la regina, che comunque non erano all'oscuro della scelta anche se le "trattative" sul tema erano solo agli inizi.

Harry e Meghan voglio vivere la propria vita lontano dalle rigide regole della Corte Reale, mantenendosi con il proprio lavoro però… c’è sempre un però… non rinunceranno ai titoli reali, al cottage di Windsor e ai finanziamenti della Sovereign Grant (garantiti dai contribuenti britannici) per i viaggi all'estero. Sarà inoltre garantita loro una scorta armata.

Ma la decisione finale per il loro "addio" spetterà solo ed esclusivamente alla regina Elisabetta II che deve dare il proprio "nihil obstat" ai duchi di Sussex, anche se non pare intenzionata a farlo.

Secondo il Sun, che aveva comunque anticipato la notizia prima del comunicato ufficiale, Harry e Meghan avrebbero deciso di trasferirsi in Canada.