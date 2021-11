Si è svolto a Milazzo l'incontro della scuola di formazione arbitrale voluto dal Commissario straordinario della Fip Sicilia Cristina Correnti. Diciannove i giovani arbitri provenienti da Basilicata, Campania, Calabria, Lazio e Sicilia che hanno svolto un lavoro tecnico in aula e sul campo.

Il supporto logistico è stato garantito dalle società cittadine “Asd Svincolati Milazzo” e “Asd Il Minibasket Milazzo”. Sotto la supervisione del direttore tecnico Dino Ena Seghetti sono stati gli istruttori Marco Venturi, Giorgio Raffaele Loccisano e Sebastiano Tarascio a tenere gli incontri formativi. Organizzate anche delle amichevoli con le formazioni giovanili della Svincolati Milazzo e della Pcr Messina, gare dirette dai giovani arbitri.

L’Assessore allo sport Antonio Nicosia ha rivolto, a nome dell'Amministrazione comunale, il benvenuto a tutto il gruppo di lavoro che per tre giorni ha avuto modo di risiedere nella nostra città. “È positivo che oltre all' aspetto sportivo e agonistico vi siano questi momenti formativi dal punta di vista tecnico e teorico” – ha affermato Nicosia – ricordando che nei giorni scorsi la palestra comunale del Ciantro ha ospitato un altro corso per dirigenti e allenatori, promosso dalla FIP (Federazione Pallavolo) nella persona del presidente provinciale Zurro con la presenza del mental coach Franco Bertoli.

“Una chiara dimostrazione – ha concluso l’esponente della Giunta Midili – di come oltre allo sport giocato, vi sia un continuo dialogo di questa Amministrazione con le federazioni sportive”.