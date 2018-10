Travel App, la prima applicazione che mette in contatto clienti e agenzie di stampa

Travel App è la prima applicazione rivolta alle agenzie di viaggi che permette di instaurare un canale di comunicazione diretto con i clienti, inviando sui loro device preventivi personalizzati, documenti di viaggio, comunicazioni riservate e/o offerte speciali, segnalate da notifiche “push” che rendono immediatamente visibile l’aggiornamento.

Tra le main features dell’APP un modulo per la gestione e la partecipazione a liste nozze, laurea o regalo, e un servizio di chat per comunicare in tempo reale con l’agenzia.

Il risultato è uno strumento di comunicazione integrato di ottimo livello, particolarmente apprezzato dalla clientela finale, che può gestire in questo modo tutti i propri viaggi direttamente via tablet o smartphone.