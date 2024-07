Il singolo in uscita il 12 luglio 2024 sotto l’etichetta Mea Sound

La giovane e talentuosa cantautrice Giusy Soviero presenta il suo nuovo brano “Silenzio ‘e stu core”, presente dal 12 luglio 2024 sugli stores digitali e dal 13 luglio nelle radio in promozione nazionale. L’artista è seguita dal manager musicale Gabriele Schifanella, fondatore della GS Management Italia e pubblica questo nuovo brano sotto l’etichetta Mea Sound.

“Silenzio ‘e stu core” descrive l’esatto momento in cui le parole perdono la loro capacità espressiva e i silenzi si trasformano in melodie: si eclissa ciò che si vorrebbe esternare e la musica rimane l’unico strumento in grado di trasmettere i pensieri più profondi. Il brano nasce dal vissuto di Giusy Soviero e trasporta il pubblico in una dimensione nuova, nella quale è possibile immedesimarsi anche grazie al sound piacevole ed in sintonia con la voce.

Storia dell’artista

Giusy Soviero nasce a Napoli e studia canto jazz presso il Conservatorio San Pietro a Majella. La sua passione per la musica è sempre stata una costante e solo da adulta ha deciso di dar voce a tutti i pensieri e alle poesie che custodiva gelosamente nei suoi libri e diari. La sua famiglia ha da sempre sostenuto questa sua inclinazione, spingendola a seguire ciò che avrebbe fatto bene al suo cuore: dopo la maturità classica, infatti, ha lasciato da parte la carriera universitaria per dedicarsi a tempo pieno alla musica.

“Essere Napoletana, per me, è un privilegio che cerco di mettere in luce nei miei brani che trattano anche delle contrarietà che rendono perfettamente imperfetta questa Terra… non sarei potuta nascere in nessun altro luogo.” Giusy Soviero

Nel corso della sua formazione, ha voluto evidenziare il privilegio di essere napoletana e di poter cantare nel suo dialetto, sentendosi in perfetta sintonia con la sua terra. Il percorso artistico e la bravura le hanno permesso di prendere parte al Trianon, con lo spettacolo “Donne, voce ‘e femmene” e alla “Casa della Musica”, con il concerto e spettacolo del M. Aniello Misto al Palapartenope. Il suo obiettivo è quello di raggiungere un pubblico che possa immedesimarsi nelle sue parole ed emozioni.

