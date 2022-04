Piazza San Papino ha un nuovo “volto”: da area degradata è ormai prossima ad essere trasformata in luogo d’aggregazione grazie al parco inclusivo realizzato dall’Amministrazione con una spesa di 54 mila euro ottenuti con un finanziamento previsto dal Fondo di sviluppo e coesione per le infrastrutture sociali.

Nei giorni scorsi in una porzione di area della piazza, già destinata a parco giochi, è stata eseguita la posa della pavimentazione in gomma colata antitrauma, elastica, drenante, antiscivolo e ignifuga. Le aree si distingueranno per fascia di età con giochi per i bambini più piccoli (2/4 +anni) e giochi per bambini più grandi (6/8/12 +anni).

L’intervento, come ha spiegato l’Assessore ai Lavori Pubblici Santi Romagnolo, prevede la fornitura e l’installazione di attrezzature ludiche in una porzione d’area della piazza San Papino, già destinata a parco giochi. Sarà mantenuta la vegetazione esistente. La vera novità sarà poi la realizzazione all’interno dell’area, di un parco pubblico di calisthenics, anche di una vera e propria palestra all’aperto, rientrante in un'altra progettualità coinvolgente in Sicilia cinque Comuni: Palermo, Menfi, Noto, Castiglione di Sicilia e Milazzo.

Il calisthenics, noto anche come street workout, è una disciplina in forte sviluppo sia nelle giovani età, che tra gli over 50. L’impianto consente di svolgere attività sportiva a più sportivi contemporaneamente, i quali possono eseguire un numero infinito di esercizi a corpo libero con l’ausilio della struttura, che prevede diverse stazioni, chiunque, anche senza un allenamento precedente può eseguire esercizi partendo da un livello per principianti per arrivare a quelli più difficili e spettacolari, che richiedono anni di allenamento. Verrà collocata una tabella informativa con tutte le istruzioni per svolgere gli esercizi.

“Ci siamo – afferma il Sindaco Pippo Midili – il primo parco giochi inclusivo prende forma: un parco inclusivo, usufruibile anche dai diversamente abili, un luogo senza ostacoli con una grande superficie di gioco in gomma colata, sicurante, e giochi in metallo resistenti agli agenti atmosferici. Insomma, sarà un parco moderno come quelli che si trovano nelle grandi città, una iniziativa che ci consente di conseguire due risultati importanti nello stesso tempo: dare a tutti i cittadini un’opportunità in più di fare attività sportiva all’aperto e valorizzare l’area di San Papino, che da tempo era in stato di abbandono, ampliandone la fruibilità e, magari, creando anche i presupposti per organizzare eventi e piccoli contest in discipline, come il calisthenics, particolarmente attrattive”.