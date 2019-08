Carmen in radio e nei digital store con il singolo "Male innamorata"

"Male innamorata" è un brano estivo con richiami alla dance anni ’80. Scritto dall’autore Claudio Bastianelli e arrangiato da Andrea Rongioletti (Pianista, tra l’altro di Laura Pausini), è stato registrato a Sabaudia presso lo studio “Circe”. Il brano mette in luce la parte più forte di una donna, quella che spesso viene offuscata o repressa in nome dell’amore.

Ma lei decide di riprendersi la vita e vivere per se stessa, non si accontenta più oramai di “sopravvivere”. Il brano è una sorta di risveglio del femminile che essa stessa decide di operare a qualsiasi costo, compreso quello di essere additata come pazza. Citiamo in proposito una delle frasi chiave: “ a chi mi ama e poi va via dedico la mia pazzia…”

Attualmente il suo progetto in lavorazione è la realizzazione di un album di brani inediti

Biografia

Claudia Carmen Marsala nasce a Reggio Calabria negli anni ’70, in uno dei periodi più floridi della musica mondiale.

I suoi miti (Tina Turner, Janis Joplin, Aretha Franklin, James Brown, Prince, Annie Lennox, Jimy Endrix, The Queen) divengono punti di riferimento da cui attinge spunti per le sue esibizioni.

I suoi esordi da ragazzina sono con i gruppi e band musicali che si esibiscono nelle varie piazze e feste di paese che al sud sono tutt’ora molto gettonate. Comincia così quasi per gioco ad esplorare il mondo della musica, ed a farsi le ossa dapprima come corista e successivamente come voce principale.

Le sue esperienze sono le più disparate, a tutt’oggi non disdegna l’ascolto dei varii generi musicali, si esibisce con le varie orchestre di liscio, per poi passare alla musica leggera italiana, al blues, al Rock ed anche al Jazz. Conosce ed ha l’opportunità di esibirsi verso la fine degli anni ’80 con un noto chitarrista del circuito Jazz: Gigi Cifarelli, che incontra casualmente in un pub del Reggino.

E’ il periodo delle band e dei locali ancora saturi di fumo di sigarette e vecchio blues, a volte strimpellato, ma comunque suonato con il cuore ed in quel contesto si creano le sue prime band, con alcune delle quali farà anche esperienza nel campo inediti, con testi composti dalla stessa Carmen. I gruppi che a tutt’oggi le restano nel cuore, per le sane risate e la voglia di condivisione tipica dei vent’anni, per citarne alcuni sono i Blues Lee, Vietato Vietare, SottoSopra, Barracuda

Dopo una lunghissima pausa dal palcoscenico,per dedicarsi alla famiglia, si sposta da Firenze a Benevento e trovandosi in terreno fertile per quanto concerne la musica, riprende l’attività di cantante nel 2018 e ottiene immediatamente dei consensi.

Spinta da amici e familiari partecipa al primo Festival che si svolge nel Paese di San Giorgio del Sannio: “Una voce per il Sannio” ed ottiene il Secondo Posto. Sempre nell’estate del 2018 partecipa al Festival internazionale per nuove voci: “MICROFONO D’ORO” con presidente di giuria il M° ENZO CAMPAGNOLI, ottenendo il Primo Posto per la categoria SENIOR. Da quel Festival però inizia un periodo di lavoro intenso e di occasioni floride. In quello stesso autunno infatti, viene contattata dalla Talent scout Isabella Abiuso per prendere parte al talent televisivo “A VOICE FOR MUSIC”, con giurati di un certo spessore, fra cui occorre nominare il M° GABRIELE MORSELLI, che le riserva complimenti che ancor oggi la rendono orgogliosa, riguardo la sua esibizione. Esibizione che poi le varrà il titolo di Vincitrice del PRIMO POSTO CATEGORIA OVER.

Nell’ottobre dello stesso anno si esibisce al Teatro Comunale di Fiuggi come finalista dell Cantagiro, con un brano contro la violenza sulle donne. Nel dicembre del 2018 partecipa al programma The Best3 di Andrea Magini, andato in onda questo inverno su sky canale 65. Ha partecipato alle selezioni di Italia’s Got Talent, show che andrà in onda a partire dal Gennaio 2020, (in attesa di risposta). Il suo ultimo brano “MALE INNAMORATA” viene scelto come sigla finale del contest televisivo Je’ So Pazzo (Rete4, Sky, La5, e Tgcom).

