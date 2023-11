Negli ultimi due anni segnati dalla pandemia da Covid-19, il settore fieristico ha dovuto affrontare grandi sfide e trasformazioni. Le misure restrittive hanno portato alla cancellazione di molti eventi oppure al loro svolgimento in formato digitale. Se da un lato la modalità online ha permesso la prosecuzione dei lavori anche a distanza, dall'altro nulla può sostituire completamente l'importanza della presenza fisica in una fiera.

Gli stand rappresentano infatti una delle principali occasioni di incontro e scambio tra aziende e buyer. Sono il punto di partenza ideale per generare nuovi contatti commerciali, confermare relazioni preesistenti e farsi conoscere come brand. Inoltre, è proprio grazie alla partecipazione in fiera che molte imprese riescono a monitorare l'andamento del mercato, le ultime tendenze del settore e le novità proposte dalla concorrenza.

È quindi comprensibile come, nonostante le difficoltà affrontate nell'ultimo biennio a causa della crisi pandemica, il desiderio di tornare ad esporre sia molto forte tra gli operatori. I più recenti dati provenienti dalle principali fiere internazionali sembrano confermare questa tendenza.

Ad esempio, l'ultima edizione di EICMA a Milano, ha registrato un incremento incredibile nel numero di espositori rispetto all'edizione precedente. Simili risultati sono stati ottenuti anche dal CES di Las Vegas, la più importante fiera al mondo dedicata alla tecnologia dell'elettronica di consumo, dove gli stand sono aumentati del 35% raggiungendo quota 2500.

Analizzando la situazione italiana, anche il Salone del Mobile di Milano in programma ha già quasi venduto tutti gli spazi espositivi disponibili. Segno che le aziende, nonostante l'incertezza del periodo, vogliono riprendere contatto diretto con operatori e clienti in un evento di riferimento internazionale per il design.

Ma perché questa rinnovata voglia di fiera nonostante le difficoltà logistiche ed economiche? Il motivo principale è presto detto: chi non è presente con il proprio stand rischia concretamente di perdere terreno nei confronti della concorrenza. Rimanere assenti da eventi di portata globale può infatti pregiudicare la visibilità di un brand, depotenziare le relazioni commerciali pregresse e far perdere importanti opportunità di business.

Al contrario, chi partecipa alle fiere investe sul proprio posizionamento nel settore e sulla propria capacità di cogliere nuove occasioni. Senza contare che, proprio grazie al contatto diretto con i buyer, operatori e giornalisti in fiera è possibile mantenere alta la fiducia nei propri confronti da parte di clienti e partner commerciali.

Oggi più che mai, quando i rapporti personali hanno subito una battuta d'arresto a causa del distanziamento sociale, la presenza fisica risulta quindi determinante per consolidare legami preesistenti e sondare nuove opportunità. Ma non basta essere presenti, è necessario sapersi valorizzare al meglio attraverso il proprio stand.

Gli stand rappresentano infatti la prima interfaccia di contatto con visitatori, operatori e stampa. È fondamentale curarne l'immagine e l'allestimento per attirare l'attenzione e rimanere impressi nella memoria. Allestimenti colorati, dinamici e ricchi di informazioni possono fare la differenza, trasformando uno spazio in fiera da mero punto vendita a vera e propria vetrina del proprio brand e delle proprie novità.

Strategie di engagement coinvolgenti, come degustazioni, dimostrazioni prodotti e gift personalizzati, completano il pacchetto di strumenti per farsi conoscere, stimolare la curiosità e raccogliere preziosi contatti. È inoltre importante sfruttare tutti i canali di comunicazione a propria disposizione, dai social media agli strumenti digitali, per promuovere la propria partecipazione in fiera e attrarre il maggior traffico possibile presso lo stand.

In sostanza, le fiere continuano a rappresentare una straordinaria opportunità di business anche nell'era post-Covid. Chi riuscirà a sfruttare al meglio queste occasioni di incontro, curando ogni dettaglio della propria presenza e della comunicazione in loco, avrà maggiori possibilità di differenziarsi, farsi notare e conquistare nuove quote di mercato. Non resta dunque che tirare fuori la propria creatività e tornare a popolare le fiere di tutto il mondo.

Con il contributo di Allextire Srl