In netta diminuzione il numero di contagiati da Covid in Italia che è arrivato a 1.297 nelle ultime 24 ore, con il numero di tamponi effettuati che però è stato di 76.856 rispetto ai precedenti 107.658 e con il totale dei casi che adesso è salito a 277.634.

Nel dato odierno, solo la Val d'Aosta non ha registrato nuovi casi di contagio, mentre sono ancora sette le regioni con il numero di nuovi casi rappresentato da 3 cifre: Lombardia (198), Emilia-Romagna (124), Veneto (179), Liguria (111), Toscana (122), Lazio (122) e Campania (100) e Sicilia (114).

Il numero totale degli attualmente positivi è di 32.078 (ieri erano 31.194). Tra i positivi, 133 (12 in più di ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 1.683 (63 in più di ieri) sono ricoverati con sintomi e 30.262 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (ieri erano 29.453).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 210.015 dai 209.610 di ieri. Oggi sono 7 i decessi, con il totale che sale a 35.541.