Mi verrebbe da dire grosse novità a Uomini e donne per Davide Donadei e Chiara Rabbi, se non fosse che i due hanno già lasciato il trono. Ma oggettivamente grosse novità ci sono sul serio in quanto Davide Donadei per la prima volta in un'intervista rilasciata a Nuovo ha confessato tutto il trasporto che sente per la sua scelta Chiara Rabbi.

Addirittura il tronista ha confessato che durante il suo periodo di trono aveva paura di perderla. Che è anche una risposta nemmeno troppo indiretta a tutti quelli che dicevano e pensavano che anche se aveva scelto la romana il suo vero interesse era per la marchigiana Beatrice Buonocore

Ma c'è di più infatti il tronista ha già fatto conoscere la nuova fidanzata alla madre a cui è realmente molto affezionato. Altra testimonianza di dove sia il suo reale interesse.

E ora ovviamente spazio ai tre nuovi tronisti di Uomini e donne che sono Giacomo Czerny, Samantha Curcio e ovviamente Massimiliano Mollicone. Vedremo se saranno all'altezza o meno di chi l'ha preceduti.