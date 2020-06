La Juventus vorrebbe acquistare dalla Fiorentina Federico Chiesa per la prossima estate.

E non solo la stampa sportiva dà quasi per concluso l'affare, ma indica anche le contropartite tecniche che la Fiorentina dovrebbe accettare come remunerazione per "ringraziare" la Juventus del favore fattogli per averla privata di un giocatore importante.

Inutile aggiungere che tali contropartite sono costituite da giocatori ai margini della rosa bianconera.

E questa storia continua ad andare avanti da mesi, nonostante il presidente Commisso abbia più volte ricordato che per acquistare Chiesa siano necessari soldi, veri, per pagare il prezzo da lui stabilito.