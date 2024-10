Gian Matteo Frisa alla mostra del Cinema di Venezia con “il salotto delle celebrità”: il noto pizzaiolo fa degustare le sue creazioni ai vip





In questa esclusiva intervista abbiamo il piacere di conversare con Gian Matteo Frisa, noto pizzaiolo proveniente dalla meravigliosa Basilicata e referente di regione dell’associazione “Impastatori Italiani Ethical Division”.L ’equilibrio è il suo punto di partenza per ogni tipologia di lavorazione: ha rivoluzionato così il concetto della pizza lucana introducendo una formula di tutto rispetto.



Per questa edizione Gian Matteo ha collaborato con “Il Salotto delle Celebrità” per poter dare voce a tutta la sua innovazione, presentando impasti, pizze e gustose creazioni a tutti gli ospiti del Salotto. Scopriamo insieme qualcosa di più di questo giovane pizzaiolo.

"Benvenuto! Potresti descrivere brevemente la mission e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?"

Da sempre ciò che mi distingue è la voglia di sperimentare e proporre nuovi impasti, spesso anche alternativi, ricercando continuamente un connubio tra tradizione lucana ed innovazione. Lo studio continuo mi permette di creare nuovi abbinamenti e anche nuove consistenze: l’obiettivo è quello di non essere mai “sazi” di questo sapere e di poter dare alternative di gusti per ogni tipo di palato.

"Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?"

Il mio sogno è quello di aprire un piccolo locale pizzeria, una sorta di scorcio che possa incuriosire gli ospiti e chiaramente poter far conoscere i miei impasti alternativi ad un pubblico sempre più ampio.

"Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?"

La scelta di partecipare a questo evento nasce dalla mia curiosità di confrontarmi con altri professionisti del settore e naturalmente la possibilità di trarne una grande crescita oltre che professionale anche personale.

"In occasione della Mostra del Cinema di Venezia, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con il cinema. Quali film, registi o attori ti hanno influenzato maggiormente?"

Io sono cresciuto guardando i film di attori come Lino Banfi, Paolo Villaggio, Aldo, Giovanni e Giacomo. Oggi apprezzo molto gli attori comici come Alessandro Siani. Tra gli altri generi invece mi ritrovo spesso in film con Alessandro Borghi.