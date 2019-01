I misteri dei Templari: convegno Yume sulla storia dei cavalieri del Tempio

Un percorso che racconterà le avventure, le leggende e le curiosità dei cavalieri del Tempio.

È il convegno "I Templari: storia, mito e mistero", organizzato dalla casa editrice Yume, che si terrà sabato 2 febbraio presso la sede di Torino del Centro Sociologico Italiano di piazza Castello 29.

Il programma dell'incontro, realizzato in occasione dei 900 anni dalla fondazione dell'ordine dei Templari, prevede:

- ore 14.00: Apertura dei lavori

- ore 14.30: Massimo Centini, "I Templari in Piemonte"

- ore 15.00: Gian Luca Giani, "I cavalieri di Malta"

- ore 15.30: Fabrizio Diciotti e Katia Bernacci, "I misteri dei Templari"

- ore 16.00: Michele Leone, "Templari: Iniziazioni e miti".



Durante l'evento, sarà visibile una parte della mostra itinerante dedicata ai Templari.



