Oggi si è concuso l'iter autorizzativo per l'apertura del centro di ricerca e formazione sulle realtà immersive Olitec in Montecatini, HG, società tecnica parte del gruppo internazionale IHG, ha autorizzato l'uso di un immobile dotato di laboratori, logistica per l'alloggio dei ricercatori e degli studenti (per un totale di 24 appartementi) oltre a centro congressi e aree dedicate al tempo libero.

Il CDR (centro di ricerca) rientrerà tra i centri associati sotto la direzione e controllo di Olitec, laboratorio primo al mondo per lo sviluppo di protocolli di realtà immersiva sempre più fondamentali per quanto concerne il mondo delle applicazioni Web 3, ovvero di metaverso.

All'interno saranno sviluppati i protocolli di riferimento per il mondo Web3 inserendo un numero variabile di ricercatori associati e discenti che si attesterà intorno alle 48 unità operative fisse, che saranno presenti nel territorio di Montecatini; il CDR inoltre sarà aperto alla formazione di discenti provenienti da tutto il territorio della Regione Toscana convenzionati con istituti tecnici, università, associazioni di categorie e municipalità.

I ricercatori associati provenienti da diversi paesi del mondo saranno anche una risorsa importante per il territorio perchè potranno fornire anche un supporto a tutte le imprese ed istituzioni del territorio in questo ambito così complesso della transizione digitale del nostro paese.

Il percorso di addestramento Magellano è unico al mondo nel suo genere e ha già trovato applicazione in diversi paesi, sempre coordinati dal laboratorio Olitec di Olimaint; sarà un'avventura entusiasmante che riporterà Montecatini ad essere centro dell'interesse nazionale.

Magellano è un percorso di studi relativo alla formazione professionale finalizzata all’inserimento lavorativo nel mondo IT, con l’obiettivo di acquisire una professionalità nella gestione delle competenze organizzate di eventi automatizzati di iA nel comparto B2B, B2C in VRO e nella fornitura di servizi di lead generation attraverso piattaforme e tecnologie sviluppate con tecnologia Sm2p, oltre alle competenze di gestione e programmazione di block chain e competenze su sistemi operativi XPL.

I candidati inseriti si adopereranno per ottenere una qualifica professionale che permetterà loro di proseguire il lavoro all’interno dell’azienda promotrice in Italia o in alternativa, se stranieri, di rientrare nei paesi di origine e avviare in collaborazione con l’azienda promotrice un’impresa sul loro territorio, o comunque in alternativa di poter utilizzare la certificazione VRO E1 che attualmente viene riconosciuta anche a livello internazionale come grado di qualifica esperienziale.

Il percorso unisce un ambito formativo, di accoglienza eventuale e di inserimento al lavoro o, per chi già un ambito professionale, la situazione economico e sociale che è andata creandosi a partire dall’ultimo trimestre del 2019 porterà ad un progressivo disfacimento di molte professioni ed una progressiva perdita di numerosi posti di lavoro che penalizzeranno in particolar modo le fasce più deboli di lavoratori over 35/40 e delle cd fasce deboli della società. Per questo il programma è inteso ad aprirsi a chiunque perchè si sviluppa dalle fondamenta della materia per arrivare a portare il candidato ad essere il più possibile autonomo e capace di gestire un processo di programmazione e creativo in ambito di gruppo e singolarmente.

l percorso di formazione prevede, per i cittadini non comunitari e comunque non italiani e per tutti coloro che non hanno una conoscenza ottimale della lingua , nel primo mese un approfondimento della lingua italiana più l’inizio dell’alfabetizzazione informatica necessaria poi al completamento della formazione del periodo successivo.

Lo step successivo integra i primi passi della VRO ad un apprendimento alla comunicazione marketing digitale per insegnare agli allievi a formulare nella maniera corretta le giuste procedure comunicative.

Al termine delle sessioni prima descritte si entrerà nella fase operazionale dove i candidati saranno in grado di divenire anche produttori di reddito per se stessi, l’alternanza giornaliera di formazione e lavoro in gruppi monitorati da uno sviluppatore Senior di 1° livello che li coordinerà nello sviluppo di progetti autonomi e di team.

In questa parte specifica ad ogni operatore verrà assegnato un terminale virtuale e dovrà individuare e gestire un determinato numero di utenti, di questi utenti ovviamente percepirà le commissioni relative.

L’inserimento al lavoro e la professionalizzazione sono gli obiettivi principali del percorso e vengono portati avanti secondo progetti lavorativi ben specifici, in particolar modo il progetto si concentra sull’attività per lo sviluppo di servizi legati al mondo dell’informatica e sui servizi di assistenza ai cittadini per quanto riguarda la logistica in generale, lo sviluppo di protocolli di realtà aumentata attraverso le VRO, l’intelligenza artificiale non deterministica di tipo sintattico, oltre ad una sezione che e svilupperà delle professionalità relative all’utilizzo di applicazioni specifiche del mondo B2B nonché per la gestione di BOT operator, ovvero per lo sviluppo di sistemi informatici evoluti orientati al mondo del business.La vita nel centro è scandita da ordine e disciplina, gli allievi, oltre allo studio ed al lavoro, si troveranno coinvolti anche in attività di tipo comunitario dove rafforzare lo spirito di gruppo e soprattutto dove entrare nell’ottica di una disciplina personale da trasferire anche poi nel lavoro.

L’autonomia lavorativa viene raggiunta attraverso l’apprendimento di tecniche e norme utili ed essenziali per la creazione di una propria attività indipendente e strutturata.

Gli allievi sono organizzati per equipe tecniche di cinque persone ciascuna più un tutor esperto che li guida nel percorso di apprendimento.

Agli allievi viene fornita una coppia di tute tecniche da indossare durante il giorno e scarpe abbinate per il periodo invernale e una coppia di polo per il periodo primavera estate. Abbinato all’abbigliamento sono inseriti i patch dell’avanzamento di professionalità che identificano il grado di competenza dell’allievo.

La retta annuale comprende vitto, alloggio, abbigliamento per lo studio ed il lavoro, servizi di pulizia, lavanderia e controlli sanitari, casco VR e Laptop in dotazione ad uso esclusivo per tutto il periodo del corso. Viene richiesto un deposito cauzionale a garanzia delle attrezzature.

La retta può essere compensata con le attività lavorative prestate all’interno della struttura nel tempo del percorso al lavoro retribuito.