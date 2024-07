Dal proprio account social da tempo utilizzato esclusivamente per promuovere la corsa alle presidenziali 2024, Joe Biden nelle ultime ore ha smontato le frottole dette da Donald Trump durante il suo discorso alla Convention di Milwaukee, senza neppure dimenticare di farsi gioco del candidato repubblicano.

Let’s start with this. Donald said he “did a great job” with COVID.



Folks, this is the same guy who told us to inject bleach while over a million Americans died.pic.twitter.com/Ex0dOgPHqV — Joe Biden (@JoeBiden) July 20, 2024

Perché farlo notare?

Perché, nonostante il Covid e nonostante l'aumentare delle pressioni dei principali rappresentanti e sponsor del partito democratico, Biden di farsi da parte e di lasciare ad altri il testimone dei dem alle elezioni del 5 novembre dice di non pensarci proprio. Lo ha ribadito ieri, dopo che in precedenza, alcuni congressisti avevano dato per certo il suo passo indietro già in questo fine settimana.

"Non vedo l'ora - ha detto Biden - di riprendere la campagna elettorale la prossima settimana per continuare a denunciare la minaccia del programma Progetto 2025 di Donald Trump, difendendo al contempo il mio curriculum e la visione che ho per l'America".

Una affermazione che ha sconfortato tutti coloro che tra i dem si erano convinti che finalmente il presidente in carica avesse deciso di lasciare, come la congressista Zoe Lofgren, una dei nove legislatori democratici che venerdì hanno chiesto a Biden di farsi da parte:

"La tua candidatura è sulla buona strada per perdere la Casa Bianca e potenzialmente avere un impatto sulle elezioni cruciali per la Camera e il Senato. È per queste ragioni che ti esorto a fare un passo indietro".

La dichiarazione della Lofgren è importante, perché la deputata è considerata vicinissima all'ex Speaker della Camera Nancy Pelosi, una delle figure dem più influenti nel partito. Pelosi non ha chiesto pubblicamente a Biden di ritirarsi, ma gli ha detto privatamente che non può vincere, secondo una fonte della Casa Bianca che ha parlato a condizione di anonimato (Reuters).

Un sondaggio Reuters/Ipsos di inizio settimana dava un sostanziale pareggio tra Biden e Trump a livello nazionale, ma per Biden il problema sono gli Stati chiave (swing State), quelli in cui tradizionalmente il voto tra repubblicani e dem varia ad ogni elezione. In quegli Stati, la forchetta dei sondaggi al momento mostra Trump sempre più come favorito.

Va ricordato che in America non viene eletto presidente chi prende più voti complessivamente, ma chi prende più voti in ogni singolo Stato.

Se Biden dovesse farsi da parte, la vicepresidente Kamala Harris, 59 anni, potrebbe prenderne il posto. Finora, i sondaggi Reuters/Ipsos hanno indicato che in un testa a testa con Trump Biden, la Harris - seppur di poco - risulterebbe vincente.