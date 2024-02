Mini PC, non chiamatelo piccolo: Glovary 13a Generazione sprigiona potenza i7

Dimenticate l'idea di un mini PC come un dispositivo limitato. Glovary sbaraglia le carte con la sua 13a generazione, concentrando la potenza di un processore Intel Core i7-1360P in un design compatto ed elegante.

Prestazioni senza compromessi:

12 core e 16 thread per un multitasking fluido

Frequenza di clock fino a 5,0 GHz per gestire con facilità anche le attività più impegnative

Editing video 4K, gaming leggero e multitasking intenso: niente è troppo per questo piccolo gigante

Memoria e archiviazione al passo con i tempi:

16GB di RAM DDR5 per un'esecuzione rapida e senza lag

SSD NVMe da 256GB per avvio istantaneo del sistema e caricamento rapido delle applicazioni

Espandibile con SSD M.2 SATA/NVMe per archiviare tutti i tuoi file

Connettività senza limiti:

Wi-Fi 6 per una connessione internet stabile e veloce

Bluetooth 5.2 per collegare tutti i tuoi dispositivi wireless

Doppia LAN Gigabit per connessioni di rete affidabili

Ampia gamma di porte per collegare qualsiasi periferica

Design: piccolo ma d'impatto:

Dimensioni compatte (13,5 x 12,5 x 4 cm) per adattarsi a qualsiasi scrivania

Design elegante e moderno che si integra perfettamente in ogni ambiente

Prezzo competitivo:

Il Glovary Mini PC di 13a generazione offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale

Attualmente disponibile su Amazon a 526,99€

Perché scegliere Glovary Mini PC 13a Generazione:

Potenza i7 racchiusa in un design compatto

Prestazioni eccezionali per multitasking e gaming leggero

Memoria e archiviazione di ultima generazione

Connettività completa e versatile

Design elegante e prezzo competitivo

Scopri di più e acquistalo tramite il nostro link di affiliaizone ad Amazon: https://amzn.to/486Evnj

Non lasciarti ingannare dalle dimensioni: il Glovary Mini PC di 13a Generazione è una vera e propria potenza tascabile.