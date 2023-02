Il Milan ha vinto lo scontro diretto con l'Atalanta e raggiunge l'Inter al secondo posto in classifica con 47 punti. La squadra rossonera non ha subito gol per un'altra partita e ha visto il ritorno tra i pali del portiere Maignan.

Nel primo tempo, l'Atalanta non ha mai tirato in porta, il che rappresenta il dato peggiore degli ultimi 15 anni per la squadra bergamasca. Dall'altra parte, il portiere dell'Atalanta Musso è stato sfortunato al 26' quando un'autorete causata da una carambola sulla sua schiena ha dato il vantaggio al Milan. Tuttavia, Musso ha compiuto due interventi miracolosi nella ripresa, respingendo i tiri di Giroud e Leao.

Successivamente, Leao e Messias hanno sprecato alcune occasioni a pochi passi dalla porta, ma entrambi si sono rifatti nel finale confezionando il secondo gol per i rossoneri all'86'. Il gol è stato realizzato grazie ad un assist di Leao, finalizzato da Messias.

Ibrahimovic, dopo un anno dall'assenza sul terreno di gioco, è entrato in campo al 74' diventando il giocatore più anziano del Milan a giocare in Serie A (41 anni e 146 giorni), superando così il precedente primato di Costacurta, che aveva giocato fino a 41 anni e 25 giorni.



Sconsolato il commento del Gasp a fine partita, con l'Atalanta che rimane ferma a 41 punti:

"L'Atalanta è questa non è che deve rimproverarsi qualcosa: i ragazzi hanno dato tutto e si sono impegnati al massimo. La dimensione del Milan di questa sera era superiore alla nostra. Dobbiamo prendere spunto e pensare al match con l'Udinese. Nella gara di oggi, nonostante il grande impegno, il Milan ne aveva di più. Sul piano tecnico non abbiamo fatto ciò che speravamo... in alcune situazioni potevamo ripartire meglio e poi non siamo neanche fortunati, perché al primo tiro abbiamo preso gol e poi siamo andati in difficoltà.Questa squadra ha delle caratteristiche specifiche di velocità e profondità e stasera avevamo contro dei difensori molto veloci. Non abbiamo mai avuto particolari caratteristiche di qualità tecniche. I gol? Dobbiamo trovarli un po' da tutti, non so se Lookman riuscirà a segnare ancora così tanto come ha fatto nell'andata, Hojlund crescerà e poi serve il contributo degli altri attaccanti, come Zapata e Muriel che non hanno avuto molta presenza. Dobbiamo allargare la qualità e la forza di altri giocatori".

Di tutt'altro tenore le parole di Pioli:

"Stavamo vincendo solo per 1-0, ma non si può sempre sperare di non subire gol, oggi l'abbiamo chiusa anche se dovevamo farlo prima. È stata una grande prestazione in una gara giocata con l'energia che riconosco nei miei giocatori. L'importante era dare continuità, era un obiettivo vincere la quarta consecutiva e conoscevamo le difficoltà che affrontavamo giocando con l'Atalanta, abbiamo giocato con intensità, con energia ma anche con qualità quando avevamo la palla. Il campionato è lungo e bisogna fare tanti punti per arrivare tra le prime quattro perché questo è l'obiettivo.Le sconfitte che abbiamo subito ci avevano tolto entusiasmo ed energie. Adesso i risultati positivi ottenuti prima con sofferenza, poi con volontà e ora con qualità ci hanno ridato fiducia e spirito e i risultati aiutano. La squadra è guarita, ma questo non significa che le vinceremo tutte ma ci giocheremo ogni gara con la possibilità di fare bene. Dal punto di vista fisico non abbiamo cambiato nulla, abbiamo sempre lo stesso metodo, è la testa che comanda il resto, avevamo solo un po' di preoccupazione e di pensieri. Abbiamo lavorato su nuove posizioni, ma con gli stessi principi. Cerchiamo sempre per ogni singola gara di trovare soluzioni per mettere in difficoltà gli avversari.Maignan e Ibrahimovic non sono solamente due ottimi giocatori ma sono due leader di questa squadra e averli in campo aiuta. Krunic ha fatto una gara di livello altissimo. Pensiamo alla prossima perché avremo due squalificati e giocare a Firenze è difficile. Dopo il derby abbiamo pensato solo alla prossima partita e così dovremo continuare a fare. La prestazione dipende da noi e quando riusciamo a fare la prestazione spesso ci viene anche un risultato positivo".