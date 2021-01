Con l'incontro tra Lazio e Parma che si è disputato giovedì all'Olimpico, si è concluso il tabellone degli ottavi di finale di Coppa Italia. A passare il turno, con il risultato di 2-1 è stata la squadra allenata da Simone Inzaghi.

I padroni di casa si sono portati in vantaggio al 23' grazie ad un colpo di testa di Parolo su assist di Pereira. Nella ripresa all'83' il Parma trova il gol del pareggio con Mihaila, ma allo scadere la Lazio trovare la rete della qualificazione con Muriqi, il cui tiro prima colpisce il palo e poi carambola su Colombi finendo in rete.

Nei quarti di finale la Lazio affronterà l'Atalanta.



Così ha commentato la gara il tecnico del Parma, D'Aversa:"Alla fine ci abbiamo sperato un po' tutti di cercare di arrivare almeno ai supplementari. La formazione iniziale? L'allenatore cerca sempre di mettere in campo quella migliore possibile per cercare di fare risultato. Nonostante le tante assenze i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione, il rammarico è che nonostante questa prestazione andiamo a casa con una sconfitta senza aver fatto i supplementari. Nelle circostanze dei due gol, li abbiamo presi da due cross dalla tre quarti di campo, queste situazioni vanno migliorate".

Queste, invece, le parole di Inzaghi:"I ragazzi hanno fatto una buona gara, ho deciso di lasciare in campo Muriqi avanzando Parolo. Lulic? Insieme alla qualificazione ai quarti, raggiunta per il quinto anno di fila, è la notizia più bella della serata. Ci giocheremo tutto contro l'Atalanta ancora in trasferta... purtroppo".