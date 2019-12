L’Istituto d’Istruzione Superiore “ M. Ciliberto – A. Lucifero“ di Crotone (KR) ha intrapreso la strada verso digitalizzazione e innovazione, avvalendosi per primo in Italia, del protocollo Blockchain, tramite collaborazione strategica con l’azienda milanese Blockchain Italia.io, per certificare, valorizzare e notarizzare i propri diplomi di maturità sulla blockchain pubblica del protocollo permissionless di Ethereum.

Il percorso intrapreso è quindi quello di utilizzare la blockchain come repository finale per le impronte digitali, in gergo tecnico definite come hash values, dei certificati di superamento del percorso quinquennale, fornendo a quest’ultime immutabilità, riconoscibilità e inalterabilità nel tempo.

I benefici nell'impiegare questa tecnologia innovativa, se non rivoluzionaria, in ambito scolastico e conseguentemente anche nel contesto lavorativo, sono diversi. Il primo è sicuramente quello di permettere a tutte le controparti coinvolte, come studenti, scuole superiori, università e aziende, di verificare facilmente e istantaneamente se il diploma in forma digitale detenuto sia quello originale e non presenti delle alterazioni rispetto a quello prodotto dall’Istituto. Inoltre, grazie all’utilizzo di firme digitali particolari, correlate all’uso della crittografia asimmetrica, si potrà facilmente verificare che l’upload sulla blockchain verrà compiuto dalla scuola superiore, eliminando la circolazione di diplomi falsi, a totale garanzia, di conseguenza, della paternità del documento digitale.

Commenta Pietro AZZARA, Amministratore Delegato di Blockchain Italia: “Siamo felici di aver realizzato il primo caso in Italia di notarizzazione per diplomi di scuola superiore. La standardizzazione di questa procedura potrebbe creare più trasparenza e chiarezza all’interno del Sistema Italia, garantendo la valorizzazione delle competenze e agevolando aziende e studenti a creare rapporti sinergici. Speriamo che l’Istituto “M. Ciliberto – A. Lucifero” faccia da esempio per altre scuole superiori e università, senza la paura di innovare.”

Commenta Girolamo ARCURI, Dirigente scolastico dell’Istituto antesignano: “Ritengo che l’Istituto d'Istruzione Superiore "M. Ciliberto - A. Lucifero" di Crotone abbia perseguito gli interessi strategici della P.A., attraverso una best practice digitale. Dotarsi di un plusvalore archivistico telematico, grazie al quale conservare e ricercare con estrema semplicità certificati giuridicamente inoppugnabili. Ringrazio il Consiglio D’Istituto e il Collegio dei docenti di aver approvato con entusiasmo la proposta e il prof. Giovanni Spina per l’impegno profuso nelle relazioni con l’Azienda. Con auspicio di nuove e sempre proficue future collaborazioni.



Istituto superiore: “M. Ciliberto - A. Lucifero" di Crotone è una scuola secondaria superiore che raggruppa due settori: TECNOLOGICO (indirizzi TRASPORTI E LOGISTICA e MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA) ed ECONOMICO (Indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZE E MARKETING) http://www.istitutonauticokr.gov.it/

Blockchain italia S.r.l. è una società italiana specializzata in fintech e soluzioni blockchain. La sua missione è quella di ottimizzare i processi attraverso la digitalizzazione e le "disruptive innovation", offrendo alle aziende un'alta specializzazione, risultati tangibili, più soluzioni e servizi in unico punto di accesso. www.blockchainitalia.io