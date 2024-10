ArteOraTv, la tv presente sul digitale terrestre specializzata nella vendita di opere d’arte, che dallo scorso anno ha ottenuto dall’Archivio Antonio Del Donno l’esclusiva della vendita dei lavori del maestro beneventano, ha presentato all’ultima edizione di ArtParma Fair, appena conclusasi, numerose opere del grande artista.

Forte è stato l’interesse del pubblico nei riguardi delle opere di Antonio Del Donno esposte da Roberto Porcelli, il patron di ArteOraTv, che sta dimostrando, grazie alla sua competenza e professionalità, come la scelta dell’Archivio dell’artista di affidargli l’esclusiva sulla vendita dei lavori del maestro beneventano si stia rivelando proficua nel diffondere l’arte di Antonio Del Donno, attirando sempre più l’attenzione del pubblico, dei critici e degli estimatori.

Da tempo tra il pubblico e i media sta crescendo l’interesse per le opere di Antonio Del Donno, figura con una grande storia artistica, che lo ha visto operare in vita accanto a illustri personaggi dell’arte, tra i quali, ad esempio, Mimmo Paladino e Robert Rauschenberg e che lo vede oggi presente nei più importanti musei italiani e internazionali. E in questo crescente interesse per le sue opere è rilevante l’opera di ArteOraTv, canale televisivo che ha compreso il valore artistico di Antonio Del Donno e sta portando avanti una grande opera di diffusione dei suoi lavori e del suo pensiero.

Roberto Porcelli sa, grazie a tanti anni di lavoro nel campo, come far conoscere le opere degli artisti veri, quelli che saranno sempre un punto di riferimento storico nel grande percorso dell’arte moderna e contemporanea e la scelta di puntare sui lavori di Antonio Del Donno in collaborazione esclusiva con l’Archivio, non potrà che risultare vincente.