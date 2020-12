Il Capodanno rappresenta l'inizio di un nuovo anno e la fine di un altro, è un momento di bilanci che si festeggia la notte del 31 Dicembre. Quest'anno più che mai sarà un momento di passaggio: da un anno per tutti difficile a quello futuro, ricco di speranze.

E allora per l’ultimo dell’anno DiTutto lancia il “Capodanno Rock” per condividere insieme a tutti coloro che lo vorranno il desiderio di libertà, socialità e speranza a cui ognuno aspira per il futuro.

Orlando Jonhson, Antono Da Costa, Valerio Zelli, Raffella DiCaprio, Alice Lussiana Parente, Tommaso Barone, Roberto Costa, il Mago Heldin, Giuseppe Moscarella, Rosario Porzio sono solo alcuni dei tanti artisti e personaggi dello spettacolo & della tv che hanno aderito all’iniziativa di DiTutto e si collegheranno da diverse città italiane per festeggiare insieme l’arrivo del 2021.

Lo show live web, condotto dal noto deejay e conduttore pugliese Lele Procida, si potrà seguire in diretta streaming multivisione sulle pagine Facebook Ditutto Italia, Mediterranea Tv, LecceVideo, Inondazioni.it, Silver Music Radio, Music Records Italy, AllaDiscoteca e sul Canale Youtube DituttoMovie.

Tutte le informazioni sull’iniziativa si possono trovare sulla pagina facebook @ditutto.italia e sul portale internet ditutto.it