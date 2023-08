Prosegue, in tutta Italia, l’acclamato tour di Venditti & De Gregori, in cui i due artisti danno nuova veste ai loro più grandi successi: canzoni che sono entrate nel cuore della gente e nelle storie delle persone, canzoni che sono la colonna sonora di intere generazioni.

Alle date, già annunciate del tour estivo, si aggiungono quattro nuovi appuntamenti: il 13 settembre a Pisa, il 19 settembre a Codroipo (Udine), il 28 settembre a Macerata e il 1º ottobre a San Pancrazio Salentino (Brindisi).



Di seguito, tutte le prossime tappe del tour (organizzato e prodotto da Friends & Partners):

18 agosto - Villa Bertelli - Forte Dei Marmi (Lucca)

21 agosto - Piazza Dell’Obelisco - Tagliacozzo (L’Aquila) – Festival Internazionale Di Mezza Estate

24 e 26 agosto - Teatro Greco - Siracusa

28 agosto - Teatro Antico - Taormina (Messina)

30 agosto - Teatro Valle Dei Templi - Agrigento

13 settembre - Piazza Dei Cavalieri - Pisa – Summer Knights Festival - Nuova Data

16 settembre - Planet Arena - Paestum (Salerno) - Oversound Music Festival

19 settembre - Villa Manin - Codroipo (Udine) - Nuova Data

21 settembre - Arena Di Verona - Verona

23 e 24 settembre – Cavea Dell’Auditorium - Parco Della Musica – Roma

28 settembre - Sferisterio - Macerata - Nuova Data

1º ottobre - Forum Eventi - San Pancrazio Salentino (Brindisi) – Oversound Music Festival - Nuova Data



I biglietti, in prevendita, per il tour Venditti & De Gregori, sono disponibili nei circuiti abituali.

Le prevendite, per le nuove date, sono già disponibili.

Per ulteriori informazioni: www.friendsandpartners.it.

Radio Italia Solomusicaitaliana è la radio partner del tour.





Venditti & De Gregori sono protagonisti, insieme, sullo stesso palco, con un’unica band, che dà vita ad un suono straordinario, unendo i musicisti che, da anni, collaborano, separatamente, con i due artisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino).

Sul palco, anche Roberta Palmigiani al violino e le coriste Laura Ugolini e Laura Marafioti.

Il coordinamento musicale è a cura di Guido Guglielminetti e Alessandro Canini.





Venditti & De Gregori, ultimamente, hanno inciso e reinterpretato due grandi classici del loro repertorio e della storia della musica italiana, “Peppino” e “La Donna Cannone”, brani, attualmente, in radio e disponibili in digitale.

Pubblicata nel 1983, “La Donna Cannone” è una delle canzoni più note del repertorio di De Gregori, con una melodia inconfondibile e riconoscibile, fin dalla prime note, è anche il brano che Venditti ha, sempre, dichiarato di amare e aver voluto scrivere. Allo stesso modo, “Peppino”, incisa da Antonello, nel 1986, dopo un viaggio, in Eritrea, è una delle canzoni che più ha emozionato Francesco, mentre prendeva le misure nell’interpretarla durante le prove del tour.





Disponibili, sulle piattaforme streaming e in digital download, anche i brani “Generale” e “Ricordati Di Me”, contenuti in un esclusivo 45 giri, da collezione, acquistabile su Amazon.





Due personalità differenti, ma affini. Due stature artistiche, ognuna con la sua poetica. Venditti & De Gregori cominciano a collaborare, poco più che ventenni, durante un viaggio, in Ungheria, e iniziano a scrivere le loro prime canzoni insieme, per arrivare al comune esordio discografico con “Theorius Campus” , dove Antonello incide “Roma Capoccia”, subito grandissimo successo e Francesco “Signora Aquilone”. Un disco che sancì, per entrambi, l’inizio del proprio percorso artistico.