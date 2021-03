Sarano le due squadre piemontesi, Torino e Juventus ad inaugurare martedì il turno infrasettimanale per la 6.a giornata del campionato di Serie A.

Alle 18:30, infatti, si disputerà all'Olimpico Lazio-Torino, mentre alle 20:45 all'Allianz Stadium andrà in scena la sfida tra Juventus e Spezia, il cui risultato potrebbe non essere così scontato se si considera che i liguri si trovano a proprio agio soprattutto con le squadre che stazionano stabilmente nella parte sinistra della classifica.

Queste le parole con cui il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha presentato il match nella conferenza stampa della vigilia:

«Lo Spezia sta dimostrando di essere all’altezza della Serie A e sta facendo un grandissimo campionato. Se la sta giocando alla pari con tutte le squadre, ha fatto risultato anche contro una grande come il Milan. Sarà una partita difficile, importante per noi perché dovremo riscattare i due punti persi sabato a Verona e continuare a lottare per lo Scudetto. Dovremo giocare in maniera intensa dando subito ritmo al gioco. A Verona abbiamo preso gol in un momento dove non c’erano segnali di pericolosità da parte degli avversari: abbiamo analizzato gli errori fatti e cercheremo di evitarli».«Non è ipotizzabile vedere Chiesa come seconda punta, non abbiamo esterni come lui, sta giocando bene in quella posizione. Morata oggi si è allenato un po’ con noi, vedremo domani mattina se portarlo in panchina oppure no. Fagioli ha avuto un problemino intestinale ed è stato a riposo, mentre McKennie sta meglio anche se viene da tante partite ravvicinate. Avrebbe bisogno di un po’ di riposo ma in un momento come questo ci serve il suo apporto. Su Arthur non c’è nessuna novità, sta continuando il suo periodo di riabilitazione. Le scelte di domani sono legate a coloro che avrò a disposizione, non ne ho molti e con quelli cercherò di fare la formazione. Con noi verranno anche alcuni giocatori dell’Under 23».«Il nostro obiettivo non cambia: pensiamo solo a vincere partita dopo partita. I ragazzi ci credono, si allenano bene e hanno voglia di tornare a conquistare il titolo, hanno questo spirito. L’umore della squadra è buono, non abbiamo abbassato la testa, il percorso è ancora lungo e mancano tante partite».





Crediti immagine: twitter.com/juventusfc/status/1366427436972453899