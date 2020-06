Siamo abituati a pensare all'estate come alla stagione in cui le spiagge e le piazze si riempiono di musica e concerti. Poi è arrivato il Covid-19 e oltre ai tristi eventi di cronaca ben noti, ha portato con se l'annullamento di tutte le manifestazioni artistiche e culturali nel nostro paese. Ma nonostante ciò, c'è qualcuno che non si è rassegnato e si è ingegnato per "non fermare la musica".

E' il caso di Marco Achtner, cantautore romano che ha già collaborato con molti grandi artisti italiani (Mogol tanto per dirne uno), che in collaborazione con il "Comune di Roma", ha provato a trasformare il suo profilo instagram in un vero e proprio palcoscenico. L'unica differenza è che i suoi fans, invece di seguirlo da sotto il palco, hanno seguito e commentato il tutto seduti dal loro divano.

Esperimento riuscito a giudicare dai numeri delle persone che hanno seguito la diretta (quasi 400) e dalle centinaia di messaggi che sono arrivati durante il live. La differenza rispetto alle dirette di altri artisti che durante la quarantena si sono esibiti sui social, è che questa volta lo schema è stato proprio quello di un concerto vero e proprio, sia a livello di scaletta che per quanto riguarda l'interazione con gli spettatori.

"Sono contento di aver portato una mezz'ora di spensieratezza a chi mi ha seguito - racconta Achtner - il mio intento era quello di provare a non fermare la musica. Anche se mi rendo conto che in questo momento storico è veramente difficile. Non mi aspettavo si connettessero così tante persone ma ovviamente la cosa mi ha fatto molto piacere." Sul "palco" insieme a Marco il suo storico produttore Daniele Ceccarini che da solo ha suonato come se ci fosse un'orchestra (la magia dell'elettronica).