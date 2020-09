Da sabato 3 ottobre 2020 a Como prende vita un Corso di Digital Marketing di 16 ore divise in 4 giornate di formazione in presenza (ogni sabato, 3, 10, 17 e 24 ottobre 2020). Info ed iscrizioni sono disponibili questo link: https://www.eriksenesi.com/masterclass-2/

Il docente è Erik Senesi (nella foto): imprenditore, formatore e grande appassionato di tecnologia, nella sua carriera ormai quasi decennale, ha aiutato più di 270 aziende e ha formato più di 1000 persone.

"Nasco come come operatore del settore quasi 10 anni fa", spiega Erik Senesi. "Ho trattato micro imprese, professionisti e grandi brand nazionali. Ho aiutato ognuna di queste realtà a crescere online, ora voglio portare questa esperienza in aula, in un momento molto critico in cui queste competenze possono fare la differenza per qualsiasi settore".

Il corso è rivolto a coloro che vogliono cominciare a lavorare nel mondo del digitale o che hanno un attività e vogliono rimanere al passo con i tempi e trarre il massimo da questo mondo. L'obiettivo è rendere i partecipanti autonomi nell'utilizzo dei servizi digitali. In modo tale che possano, in autonomia, trarre il massimo dal digitale tramite contenuti e creazione di campagne online.

Il Programma del corso è suddiviso così: il 3 ottobre Digital Mindset, ovvero come sviluppare una mentalità aperta al cambiamento e all'innovazione. Un modello di apprendimento e di adattamento, capace di adattarsi ad ogni strumento digitale e tenere il passo della continua rivoluzione del mercato. Il 10 ottobre invece il tema è la pubblicità su Facebook e su Google. Il 17 ottobre si parla di Chatbot e Google Ads, mentre il 24 ottobre il corso Corso di Digital Marketing di Erik Senesi si conclude con Studio, analisi ed esame finale. I motivi per prendere parte a questo corso sono molti: classe ridotta (massimo 25 persone), pdf del libro di Erik Senesi e fine un'ora di consulenza privata via Skype dopo il corso per consolidare le nozioni.

"Ora come non mai tutti devono pensare a portare la propria attività online o almeno potenziare la conoscenza di questi strumenti", spiega Erik Senesi.