Feste Patronali annullate anche quest'anno a CEPAGATTI per via della pandemia. Unico festeggiamento in onore dei Santi Patrono Rocco e Lucia, sono state le funzioni religiose e le processioni per le vie del paese con il totale rispetto delle normative COVID19, più l'esibizione della Banda presso il Parco Santuccione, dov'era possibile accedere solo con il GREEN PASS e la MASCHERINA.

Riguardo invece alla situazione contagi nel paese, nulla trapela dal Comune che ha dato il suo ultimo aggiornamento ufficiale l'11 Aprile 2021, dove si leggeva:

"Aggiornamento COVID Cepagatti: la situazione , anche a seguito delle prescrizioni attuate per la zona rossa è nettamente migliorata : attualmente i casi positivi sul nostro territorio comunale sono 30. Atteniamoci sempre alle direttive governative e non abbassiamo la guardia"

Da allora non sono stati diramati più bollettini ufficiali e quindi ci possiamo basare solo sui dati totali diffusi dalla ASL, dei casi presenti sul territorio:

Di seguito riportiamo quindi lo schema con i dati TOTALI ufficiali aggiornati, diffusi dalla Asl da MARZO 2020, data di inizio emergenza:

• Dati ufficiali ASL da Marzo 2020 al 17 Agosto 2021:

• Positivi totali da inizio pandemia: 1675;

• Deceduti totali da inizio pandemia: 19

Con la speranza di poter arrivare presto a zero casi, ma soprattutto di avere un quadro preciso dei positivi attuali, si prega di continuare a prestare massima attenzione e soprattutto il rispetto delle regole da parte di tutti.

Non abbassiamo la guardia!