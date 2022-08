Nuova scoperta del telescopio spaziale James Webb che stavolta ha catturato la prima chiara evidenza della presenza di anidride carbonica nell'atmosfera di un pianeta al di fuori del sistema solare.

Si tratta di WASP-39 b un pianeta gigante gassoso distante 700 anni luce con una massa di circa un quarto di quella di Giove, ma con un diametro maggiore di 1,3 volte, dovuto in parte alla sua temperatura elevata (circa 900 gradi). A differenza dei giganti gassosi più freddi e compatti del nostro sistema solare, WASP-39 b orbita molto vicino alla sua stella – solo circa un ottavo della distanza tra il Sole e Mercurio – completando la sua rotazione in poco più di quattro giorni terrestri.

Precedenti osservazioni con altri telescopi, inclusi i telescopi spaziali Hubble e Spitzer, hanno rivelato la presenza di vapore acqueo, sodio e potassio nell'atmosfera di WASP-39 b. La sensibilità agli infrarossi di Webb ha ora confermato la presenza di anidride carbonica anche su questo pianeta.

"Rilevare un segnale così chiaro di anidride carbonica su Wasp-39 b fa ben sperare per il rilevamento di atmosfere su pianeti più piccoli di dimensioni terrestri", afferma Natalie Batalha dell'Università della California a Santa Cruz, a capo del team di ricercatori che col telescopio Webb studia l'atmosfera degli esopianeti osservando il modo in cui filtrano la luce della stella madre quando le transitano davanti."È incredibile vedere lo strumento NIRSpec dell'Esa produrre questi dati incredibili così presto nella missione, quando sappiamo che andando avanti possiamo ancora migliorare la qualità dei dati", aggiunge Sarah Kendrew dello Space Telescope Science Istitute di Baltimora.

Comprendere la composizione dell'atmosfera di un pianeta è importante perché ci dice qualcosa sull'origine del pianeta e su come si è evoluto.

"Le molecole di anidride carbonica sono traccianti sensibili della storia della formazione dei pianeti", ha affermato Mike Line dell'Arizona State University, un altro membro di questo gruppo di ricerca. “Misurando questa caratteristica dell'anidride carbonica, possiamo determinare quanto materiale solido rispetto a quanto materiale gassoso sia stato utilizzato per formare questo pianeta gigante gassoso. Nel prossimo decennio, il James Webb effettuerà questa misurazione per una varietà di pianeti, fornendo informazioni sui dettagli di come si formano i pianeti e sull'unicità del nostro sistema solare".







Crediti illustrazione: NASA, ESA, CSA e L. Hustak (STScI); Scienza: il team scientifico di rilascio anticipato della comunità di esopianeti in transito JWST