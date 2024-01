il singolo del pianista fuori dal 9 gennaio

“Labyrinth” è il brano dai toni più scuri del suo disco d’esordio in piano-solo che uscirà in primavera dal titolo “Chronicles of Ephemeral”.

È la visione del nostro vivere quotidiano, di questo tempo speso a cercare una via di uscita, impresa vana, inutile il più delle volte.

«Affannarsi a cercare una strada per uscirne è quello che un po' tutti noi tentiamo di fare fin quando non ci rendiamo conto che il nostro tempo è limitato, rispetto al dedalo in cui ci troviamo. L'arte, tra cui chiaramente la musica, è qui per questo, per rendere la nostra permanenza in questo labirinto, un percorso di conoscenza, di esplorazione senza affanno, finchè ci viene concesso del tempo». Francesco D’Agnolo



Etichetta: Non Fungible Records NFR

Radio date: 9 gennaio 2024



https://francescodagnolo.it/

https://www.instagram.com/_pianofrank_

https://www.facebook.com/dagnolofrancesco

https://tiktok.com/@pianofrank

https://www.youtube.com/@_pianofrank_

https://open.spotify.com/intl-it/artist/4vPVJjKYHeqknbMODh66kQ?utm_medium=share&utm_source=linktree