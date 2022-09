Il giorno dopo l’election day in seguito al risultato di oltre duecentomila consensi ottenuti da VITA, Sara Cunial presidente del partito ringrazia tutti i candidati, attivisti ed amici per l’impegno e la dedizione a VITA.

Dai social:

“Abbiamo seminato e il nostro albero della VITA dovrà avere il suo tempo per crescere.

VITA ringrazia l'amore e l'impegno di tutti i candidati, degli attivisti, degli amici.

La nostra comunità è il più grande dei risultati. Il nostro lavoro continua tra le persone coscienti, la rete ricostruirà la comunità e la politica”.

Sara Cunial dichiara:



“Cari tutti,

Vi ringrazio ancora per tutto il vostro incredibile impegno e dedizione a e per VITA. Dopo una breve pausa saremo pronti per ripartire di slancio nella giusta direzione e con nuova energia.

Sempre occhi e cuore al cielo.

Ci aggiorniamo presto.

Un Abbraccio”